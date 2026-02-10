Día de los Enamorados en Icho Cruz: noche de música en vivo con David Bolzoni

La Municipalidad de Icho Cruz organiza una noche especial por el Día de los Enamorados, con la presentación en vivo de David Bolzoni el sábado 14 de febrero en el SUM El Faro, con entrada libre y gratuita.

La localidad de Icho Cruz se prepara para vivir una velada especial por el Día de los Enamorados, con un concierto a cargo del cantante David Bolzoni, en una propuesta pensada para sumar música en vivo y encuentro a la agenda turística y cultural de la temporada.

La actividad tendrá lugar en el SUM El Faro, ubicado en Av. Argentina 341, el sábado 14 de febrero, desde las 21:00, y será de entrada libre y gratuita, abierta a vecinos, vecinas y turistas que quieran compartir la fecha con un show en vivo.

Desde el Municipio destacaron que la presentación de David Bolzoni se inscribe en las propuestas culturales que la localidad viene impulsando durante el verano, promoviendo espacios de disfrute para toda la comunidad y fortaleciendo la oferta turística de Icho Cruz con actividades accesibles y de calidad artística.