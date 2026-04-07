Desmantelan una unidad de investigación en Punilla clave para el estudio de la vinchuca y el Chagas

La Mesa Federal de Ciencia y Tecnología advirtió que el decreto 192/26 dispuso el cierre y fusión de áreas estratégicas de la ANLIS-Malbrán, entre ellas el CeNDIE, del que depende una unidad operativa ubicada en Punilla. Según publicó Cba24n, el recorte afecta a un espacio de referencia nacional en el mantenimiento de colonias de vinchucas, insumo central para investigaciones científicas y tareas de monitoreo vinculadas a la enfermedad de Chagas.

Una unidad científica instalada en Punilla quedó alcanzada por la reestructuración impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación sobre áreas de la ANLIS-Malbrán, en una medida que generó alarma en el ámbito de la ciencia y la salud pública. La situación fue dada a conocer por Cba24n, que informó que el decreto 192/26 resolvió el cierre y fusión del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-epidemias (CeNDIE), junto con el Centro Nacional de Control de Calidad y el Centro Nacional de Nutrición.

Dentro de esa estructura funcionaba en Punilla la Unidad Operativa de Vectores (UNOVE – CeNDIE ANLIS, ex CeREVE), especializada en el mantenimiento de colonias de triatominos, conocidas popularmente como vinchucas. Esa tarea permitía abastecer de material biológico a instituciones científicas de todo el país para el desarrollo de estudios vinculados, entre otros temas, a la enfermedad de Chagas.

Según la denuncia difundida por la Mesa Federal de Ciencia y Tecnología, la eliminación del CeNDIE implica la pérdida de capacidades de respuesta territorial frente a enfermedades como dengue, chagas, leishmaniasis y fiebre amarilla. En ese marco, el caso de Punilla adquiere una relevancia particular, ya que la unidad local contaba con uno de los insectarios con mayor biodiversidad de especies de vinchucas de América Latina, con alta variabilidad genética y mantenimiento de colonias de los principales vectores de la región.

La unidad también era referencia nacional en el monitoreo de resistencia a insecticidas en poblaciones de vinchucas y sostenía capacitaciones técnicas en manejo integrado de vectores para equipos nacionales y provinciales vinculados al Programa Nacional de Chagas.

Tras despidos y recortes de recursos, el espacio ya se encontraba sin funcionamiento efectivo y sin personal asignado para su sostenimiento. La Mesa Federal de Ciencia y Tecnología sostuvo además que, aunque el decreto presenta los cierres como una integración a otras estructuras, en la práctica eso dejaría programas y funciones discontinuados y “huérfanos”.

Fuente: Cba24n