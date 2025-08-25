Desde septiembre, el servicio de recolección de podas será arancelado en Villa Santa Cruz del Lago

El municipio recordó que está prohibido arrojar residuos verdes en terrenos baldíos o espacios públicos y que habrá multas para quienes incumplan.

La Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago informó que el servicio de recolección gratuita de podas de árboles se extenderá hasta el próximo 29 de agosto.

A partir del 1 de septiembre, quienes requieran el servicio deberán abonarlo, según el esquema que establecerá el municipio.

Desde la comuna recordaron que está terminantemente prohibido arrojar residuos verdes en terrenos baldíos, banquinas, calles colectoras o canteros centrales. Los infractores serán sancionados con multa y deberán hacerse cargo de los costos de retiro.

Para solicitar el servicio o recibir más información, los vecinos pueden dirigirse a Mesa de Entradas de la Municipalidad o comunicarse al 3541-684159.