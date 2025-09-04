Deportes y recreación para todas las edades: la propuesta gratuita en Valle Hermoso

El municipio invita a la comunidad a sumarse a las distintas propuestas coordinadas por el Área de Deportes y Recreación, abiertas a todas las edades y con inscripción gratuita.

La Municipalidad de Valle Hermoso difundió la grilla de actividades deportivas y recreativas gratuitas que se desarrollan en la localidad, con el objetivo de fomentar la actividad física, la inclusión y la vida saludable.

Actividades para niños y adolescentes

  • Escuela Municipal de Fútbol Infantil (5 a 12 años, ambos sexos).
    📲 Informes: Área de Deportes 3548-566212 / Prof. Matías 3548-602357
  • Iniciación Deportiva y Running Recreativo (5 a 12 años, ambos sexos).
    📲 Informes: Área de Deportes 3548-566212 / Prof. Paula 11-3757-8201 / Prof. Brenda 3541-388419
  • Básquet mixto para adolescentes (14 a 17 años).
    📲 Informes: Área de Deportes y Recreación 3548-566212 / Prof. Nahuel 3548-637353
  • Arte Marcial – SIBPALKI (infantil, juvenil y adultos, ambos sexos).
    📲 Informes: Área de Deportes 3548-566212 / Profs. Aníbal y Liliana 3548-633890
  • Deporte Adaptado para niños y adolescentes (6 a 17 años, ambos sexos – intelectual, motriz y sensorial).
    📲 Informes: Prof. Brenda 3541-388419 / Prof. Ana 3548-633756 / Área de Deportes 3548-566212 / Sra. Daniela Ferreyra (Desarrollo Social)

Propuestas para adultos

  • Gimnasia Funcional (ambos sexos).
    📲 Informes: Área de Deportes 3548-566212 / Prof. Ana 3548-633756
  • Caminatas saludables (todo público, ambos sexos).
    📲 Informes: Área de Deportes 3548-566212 / Prof. Nadia 3548-567962
  • Trekking (todo público, ambos sexos).
    📲 Informes: Área de Deportes 3548-566212 / Prof. Nadia 3548-567962
  • Newcom para adultos (ambos sexos).
    📲 Informes: Área de Deportes 3548-566212 / Prof. Nahuel 3548-637353
  • Running Recreativo para adolescentes y adultos (ambos sexos).
    📲 Informes: Área de Deportes 3548-566212 / Prof. Paula 11-3757-8201
  • Deporte Adaptado para mayores de 18 años (ambos sexos).
    📲 Informes: Prof. Brenda 3541-388419 / Prof. Ana 3548-633756 / Área de Deportes 3548-566212 / Sra. Daniela Ferreyra (Desarrollo Social)
  • Recreación Taller Protegido Manitos de Barro (adultos, ambos sexos).
    📲 Informes: Prof. Brenda 3541-388419 / Prof. Ana 3548-633756 / Área de Deportes 3548-566212 / Sra. Daniela Ferreyra (Desarrollo Social)
