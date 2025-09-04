Deportes y recreación para todas las edades: la propuesta gratuita en Valle Hermoso

El municipio invita a la comunidad a sumarse a las distintas propuestas coordinadas por el Área de Deportes y Recreación, abiertas a todas las edades y con inscripción gratuita.
La Municipalidad de Valle Hermoso difundió la grilla de actividades deportivas y recreativas gratuitas que se desarrollan en la localidad, con el objetivo de fomentar la actividad física, la inclusión y la vida saludable.
Actividades para niños y adolescentes
- Escuela Municipal de Fútbol Infantil (5 a 12 años, ambos sexos).
📲 Informes: Área de Deportes 3548-566212 / Prof. Matías 3548-602357
- Iniciación Deportiva y Running Recreativo (5 a 12 años, ambos sexos).
📲 Informes: Área de Deportes 3548-566212 / Prof. Paula 11-3757-8201 / Prof. Brenda 3541-388419
- Básquet mixto para adolescentes (14 a 17 años).
📲 Informes: Área de Deportes y Recreación 3548-566212 / Prof. Nahuel 3548-637353
- Arte Marcial – SIBPALKI (infantil, juvenil y adultos, ambos sexos).
📲 Informes: Área de Deportes 3548-566212 / Profs. Aníbal y Liliana 3548-633890
- Deporte Adaptado para niños y adolescentes (6 a 17 años, ambos sexos – intelectual, motriz y sensorial).
📲 Informes: Prof. Brenda 3541-388419 / Prof. Ana 3548-633756 / Área de Deportes 3548-566212 / Sra. Daniela Ferreyra (Desarrollo Social)
Propuestas para adultos
- Gimnasia Funcional (ambos sexos).
📲 Informes: Área de Deportes 3548-566212 / Prof. Ana 3548-633756
- Caminatas saludables (todo público, ambos sexos).
📲 Informes: Área de Deportes 3548-566212 / Prof. Nadia 3548-567962
- Trekking (todo público, ambos sexos).
📲 Informes: Área de Deportes 3548-566212 / Prof. Nadia 3548-567962
- Newcom para adultos (ambos sexos).
📲 Informes: Área de Deportes 3548-566212 / Prof. Nahuel 3548-637353
- Running Recreativo para adolescentes y adultos (ambos sexos).
📲 Informes: Área de Deportes 3548-566212 / Prof. Paula 11-3757-8201
- Deporte Adaptado para mayores de 18 años (ambos sexos).
📲 Informes: Prof. Brenda 3541-388419 / Prof. Ana 3548-633756 / Área de Deportes 3548-566212 / Sra. Daniela Ferreyra (Desarrollo Social)
- Recreación Taller Protegido Manitos de Barro (adultos, ambos sexos).
📲 Informes: Prof. Brenda 3541-388419 / Prof. Ana 3548-633756 / Área de Deportes 3548-566212 / Sra. Daniela Ferreyra (Desarrollo Social)