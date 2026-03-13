Deportes, música y recreación: Mayu Sumaj difundió el cronograma de talleres 2026

La comuna presentó la grilla de actividades que se desarrollarán en el Predio del Pan Casero, con propuestas deportivas, artísticas y recreativas para distintas edades.

La Comuna de Mayu Sumaj dio a conocer el cronograma 2026 de sus talleres libres y gratuitos, con una oferta que incluye actividades deportivas, recreativas y culturales destinadas a niños, jóvenes y adultos.

Según se informó, los talleres se dictarán en el Predio del Pan Casero y la inscripción se realiza de manera presencial, en el horario de cada clase.

Entre las propuestas aparece el taller de vóley para todas las edades, a cargo de la profesora Marisel Omisolo, que comenzó el 2 de marzo. La actividad se organiza en distintos grupos: Mini vóley, los lunes y miércoles de 19 a 20.15; +35 femenino / recreativo, los lunes y miércoles de 20.30 a 21.30; Sub 12 / 14 / 16 femenino, los lunes, miércoles y viernes de 19 a 20.30; y Sub 18 / Primera femenina / Inferiores masculino / Primera masculino, los lunes, miércoles y viernes de 21.30 a 23.

La grilla también suma teatro para adultos, con el profesor Gabriel Vargas, los martes de 16 a 17.30, con inicio previsto para este martes 17 de marzo.

En el área musical, la comuna anunció guitarra, a partir de los 12 años, y canto, desde los 16 años, ambos a cargo del profesor Pachi Herrera. Guitarra se dictará los martes de 10 a 11, mientras que canto será los martes de 11 a 12. En ambos casos, el inicio está previsto para el martes 7 de abril y las inscripciones se reciben al 351-6709902.

Otra de las propuestas incluidas en el cronograma es patín recreativo, con la profesora Estela Monzón, los lunes de 16.30 a 19.30 y los viernes de 16 a 19, con inicio el lunes 16 de marzo. A eso se suma patín competencia, a cargo de la profesora Estefanía Randazo, los jueves de 20 a 21.30, con comienzo este jueves 19 de marzo.

La programación incorpora además folclore para niños, con la profesora María Villarreal, los lunes y miércoles de 18 a 20.30, con inicio el lunes 16 de marzo.

Por último, la comuna informó que también habrá zumba para todas las edades, con la profesora Jésica Bringas, los martes y jueves de 18 a 20, con inicio este martes 17 de marzo.

Con esta propuesta, Mayu Sumaj pone en marcha una nueva temporada de talleres comunitarios con opciones gratuitas y abiertas para distintos grupos etarios.