Deportes, cultura y recreación: Icho Cruz difundió el cronograma completo de talleres municipales 2026

La Municipalidad de Icho Cruz difundió la grilla completa de talleres de la temporada 2026, con actividades deportivas, culturales y recreativas en distintas sedes de la localidad.

La Municipalidad de Icho Cruz presentó la oferta completa de sus talleres municipales para la temporada 2026, con propuestas distribuidas entre el SUM Municipal El Faro, el Polideportivo Municipal y el Museo Municipal La Memoria.

Según informó el municipio, todos los talleres son libres, abiertos y gratuitos. Además, las inscripciones e informes se realizan directamente en cada lugar con el profesor a cargo de la actividad, con excepción de los espacios de guitarra, canto, charango y bombo, que se gestionan vía WhatsApp al 351 670 9902. También se indicó que para anotarse en cualquiera de los talleres es obligatorio presentar ISA o CUS.

SUM Municipal El Faro

En el SUM Municipal El Faro, ubicado en Av. Argentina 341, se dictarán propuestas vinculadas a la actividad física y el bienestar.

En el espacio de Gimnasio Municipal, a cargo de la profesora Julieta Verón, habrá clases de musculación los lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 y de 20 a 21, mientras que funcional se desarrollará esos mismos días de 19 a 20.

También funcionará el taller de gimnasia adaptada, coordinado por el profesor Lucas Tesouro, los martes y jueves de 8 a 12.

A esto se suman las actividades de tai chi, yoga y defensa personal, a cargo del profesor Alfredo Caballero. Tai Chi será los martes y jueves de 17 a 18, Yoga en el mismo esquema de 18 a 19 y Defensa Personal de 19 a 20.

Polideportivo Municipal

En el Polideportivo Municipal, ubicado en la intersección de Los Horneros y Los Cóndores, Solares, habrá propuestas deportivas y culturales para distintas edades.

El espacio de fútbol mixto, coordinado por los profesores Valentín Peralta y Nicolás Carosio, tendrá estos grupos:

4, 5 y 6 años: martes y jueves , de 18.30 a 19.30

, de 7 y 8 años: martes y jueves , de 19.30 a 20.30

, de 9 y 10 años: lunes, miércoles y viernes , de 18.30 a 19.30

, de 11 y 12 años: lunes, miércoles y viernes , de 19.30 a 20.30

, de 13 y 14 años: lunes, miércoles y viernes, de 20.30 a 21.30

También habrá clases de folklore, con la profesora Milagros Salina. El nivel inicial será los martes y viernes de 18.30 a 19.30, mientras que el nivel avanzado se dictará los mismos días de 19.30 a 21.30.

En esa misma sede se ofrecerá costura y reciclado de ropa, a cargo de la profesora Fernanda Quiroga, los lunes y jueves de 15 a 17.

La propuesta de Newcom, con la profesora Julieta Verón, será los martes y jueves de 18 a 20, para categorías +40, +50, +60 y +68, en modalidad mixta, masculina y femenina.

Además, se suman talleres artísticos y deportivos: canto, con Pachi Herrera y Darío Soria, los jueves de 16 a 17; charango, con Pachi Herrera, los jueves de 17 a 18; y handball, a cargo de la profesora Milagros Pérez, con clases para 7 a 10 años los lunes y miércoles de 18.30 a 19.30, y para mayores de 11 años en categorías Menores y Cadetes, los mismos días de 19.30 a 20.30.

Museo Municipal La Memoria

La tercera sede será el Museo Municipal La Memoria, sobre Ruta 14, kilómetro 14,5, donde se concentrarán distintas propuestas culturales.

Allí se desarrollará Tardecitas de cuentos, coordinado por Sara Arrascoitia, los sábados de 17 a 18, con frecuencia de cada 15 días.

También está prevista Alfarería precolombina, con la profesora Patricia Alonso, aunque con día y horario a confirmar, ya que la actividad comienza en abril.

Para chicos y adolescentes se dictará cerámica, grabado y dibujo para niños, con la profesora Lucía Riba, los lunes de 17.30 a 19 para el grupo de 6 a 12 años, y de 19 a 20.30 para quienes tienen entre 12 y 18 años.

La grilla incluye además narración para adultos, coordinada por Sara Arrascoitia, los miércoles de 18 a 20; tallado en piedra, a cargo del profesor Mario Mora, los martes de 18 a 20, con cupos limitados; bombo, con Jorge Peralta, los jueves de 16 a 17; guitarra, con Pachi Herrera, Jorge Peralta y Darío Soria, los jueves de 10 a 11, de 17 a 18 y de 18 a 19; y canto, nuevamente con Pachi Herrera y Darío Soria, los jueves de 11 a 12 y de 19 a 20.

Desde el municipio recordaron que, salvo en los talleres de música señalados, las inscripciones se realizan directamente en el lugar donde se desarrolla cada actividad, con el docente responsable.