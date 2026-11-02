Córdoba exportó bienes por US$ 8.919 millones y se ubicó entre las tres principales provincias exportadoras

La provincia concentró el 11,5% de las ventas externas argentinas entre enero y septiembre de 2026. El detalle disponible hasta agosto muestra un crecimiento interanual del 8,4%, con Brasil como principal comprador. Se registraron ventas a cinco países sin operaciones en igual período de 2025 y 195 nuevas combinaciones de productos y destinos.

Córdoba alcanzó exportaciones de bienes por US$ 8.919 millones entre enero y septiembre de 2026, lo que la ubicó como la tercera provincia exportadora del país, detrás de Buenos Aires y Santa Fe, según el informe elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Las ventas externas cordobesas representaron el 11,5% del total nacional, en un período en el que Argentina exportó bienes por US$ 77.267 millones.

La estructura exportadora provincial tuvo una fuerte participación del campo y la agroindustria.

Los productos primarios sumaron US$ 3.969 millones y las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron US$ 3.627 millones.

En conjunto, ambos rubros explicaron alrededor del 85,2% de las exportaciones cordobesas.

Por su parte, las manufacturas de origen industrial aportaron US$ 1.298 millones, equivalentes al 14,6% de las ventas externas de la provincia.

Crecimiento de las ventas y principales mercados

El análisis detallado por destinos y productos, correspondiente al período enero-agosto, muestra que Córdoba exportó bienes por US$ 7.750 millones, un 8,4% más que en los mismos ocho meses de 2025.

Brasil se mantuvo como el principal comprador, con operaciones por US$ 1.166,2 millones y un crecimiento interanual del 25,8%. Ese mercado concentró el 15% de las exportaciones provinciales.

India ocupó el segundo lugar, con US$ 669,2 millones y una suba del 43%, seguida por China, con US$ 608,5 millones, y Vietnam, con US$ 506,3 millones.

Entre los diez principales destinos se destacó también Egipto, donde las ventas alcanzaron US$ 271 millones y crecieron un 112,9% respecto de enero-agosto de 2025. Arabia Saudita registró un incremento del 20%, con compras por US$ 305 millones.

Maíz, trigo y lácteos, entre los productos con aumentos

Entre las principales partidas de productos identificables del informe, el maíz encabezó las exportaciones de enero a agosto, con US$ 2.024,3 millones y un crecimiento interanual del 12,9%.

También aumentaron las ventas de trigo, que alcanzaron US$ 305,7 millones, un 36,7% más, y las de leche y nata concentradas, que sumaron US$ 132,3 millones, con una suba del 18,7%.

En tanto, las exportaciones de maní totalizaron US$ 389,9 millones y las de soja en grano, US$ 346,6 millones.

Más vinculaciones comerciales

Durante los primeros ocho meses de 2026 se identificaron 195 combinaciones de productos y países de destino que no habían registrado operaciones en igual período de 2025, por un valor conjunto de US$ 188,9 millones.

Entre ellas sobresalieron los envíos de semillas de girasol descascaradas a Bulgaria, productos forrajeros a Arabia Saudita, trigo a Tailandia y Argelia, y maíz a Turquía.

Además, se registraron exportaciones a Madagascar, Bielorrusia, Letonia, Malta y Sri Lanka, cinco destinos sin operaciones en el período comparable del año anterior. Las ventas conjuntas a estos países superaron US$ 1,1 millones.

Estas incorporaciones reflejan nuevas vinculaciones respecto de enero-agosto de 2025 y no implican necesariamente primeras exportaciones históricas a esos mercados.