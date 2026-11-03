San Antonio: Ariel Moyano agradeció el respaldo en una encuesta, pero evitó hablar de una candidatura para 2027

El intendente de San Antonio de Arredondo se pronunció sobre un sondeo que circuló en Facebook y en el que, según señaló, aparece con una amplia ventaja sobre otros posibles candidatos. Aunque valoró el apoyo recibido, aseguró que su prioridad es la gestión municipal y repasó los principales desafíos de la localidad.

El intendente de San Antonio de Arredondo, Ariel Moyano, salió al cruce de las especulaciones electorales que comenzaron a circular en redes sociales de cara a 2027 y aseguró que todavía no es momento de discutir candidaturas. Lo hizo a través de una publicación en el grupo de Facebook Vivir en San Antonio de Arredondo, luego de que una encuesta difundida en un espacio local lo incluyera entre los posibles postulantes a la intendencia.

En su mensaje, el mandatario agradeció a quienes participaron del sondeo y lo respaldaron, al tiempo que destacó que, según los resultados que mencionó, obtuvo una ventaja considerable sobre los demás nombres incluidos.

“Quiero agradecer sinceramente a cada vecino y vecina que participó y me dio su apoyo. Reconozco y valoro profundamente ese respaldo, sobre todo al ver que los resultados nos otorgan un liderazgo claro y una amplia diferencia respecto a otros posibles candidatos”, expresó.

Sin embargo, evitó confirmar cualquier intención de competir en las próximas elecciones municipales.

“No es momento de hablar de candidaturas, fechas electorales ni especulaciones. Hoy estoy 100% enfocado en mi responsabilidad en la Municipalidad, aprovechando cada día del mandato para seguir transformando nuestra localidad”, afirmó.

Obras pendientes y prioridades de gestión

Moyano aprovechó la publicación para repasar los principales asuntos que, según sostuvo, concentran actualmente su atención al frente del municipio.

Entre ellos mencionó las gestiones para obtener los fondos necesarios que permitan avanzar con las obras de cloacas, la construcción de diez viviendas, el polideportivo social y la iluminación del nudo vial. También señaló que sigue de cerca los preparativos para el esperado inicio de la obra de gas.

Otro de los puntos que destacó fue el mantenimiento de las calles, una problemática que reconoció como motivo de preocupación entre los vecinos.

En ese marco, aseguró que el municipio trabaja en la planificación preventiva ante posibles fenómenos meteorológicos intensos asociados a El Niño, con el objetivo de contar con maquinaria, insumos y recursos suficientes para responder a eventuales contingencias.

En materia administrativa, identificó como prioridades garantizar el pago de los salarios municipales, cumplir con los proveedores y mejorar la recaudación, sin descuidar servicios como la recolección de residuos, el dispensario, el área social y las salas cuna.

También incluyó entre sus objetivos el acompañamiento a los productores agropecuarios, la preparación de la temporada turística 2026-2027 y una mayor presencia municipal en los barrios, especialmente junto a los sectores más necesitados.

Cuestionamientos al debate electoral anticipado

Más allá del agradecimiento por los resultados de la encuesta, Moyano expresó reparos sobre la discusión política que se desarrolla en las redes sociales y cuestionó la participación de perfiles cuya autenticidad puso en duda.

“San Antonio no necesita discusiones prematuras alimentadas por encuestas con perfiles falsos o gente de afuera; necesita información útil, diálogo transparente y datos reales sobre los programas y las obras que benefician al pueblo”, sostuvo.

De esta manera, el intendente buscó desplazar el eje de la conversación desde las posibles candidaturas hacia los asuntos pendientes de su administración, sin adelantar una definición sobre su futuro político.

“Mi compromiso es seguir trabajando hombro con hombro, de cara a ustedes. Sigamos uniéndonos en comunidad para que San Antonio esté cada día mejor”, concluyó.