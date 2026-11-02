San Antonio de Arredondo eligió la Capilla Franciscana para representar a la localidad en la visita del Papa León XIV

La comunidad eligió mediante una encuesta en redes sociales el lugar del que se extraería la tierra que recibirá la bendición del Santo Padre. La Capilla Franciscana fue el sitio más votado y representará simbólicamente a San Antonio de Arredondo durante la celebración prevista para el 10 de noviembre en Córdoba.

En el marco de la iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que propone que los 427 municipios y comunas estén representados simbólicamente durante la visita del papa León XIV, San Antonio de Arredondo definió, mediante una encuesta abierta en redes sociales, el lugar del que se extraería la tierra que será presentada para recibir la bendición del Santo Padre.

A través de la participación de vecinos y vecinas, la comunidad eligió mayoritariamente la Capilla Franciscana como el sitio representativo de la localidad. De esta manera, la tierra de este espacio de profundo valor religioso y comunitario llevará simbólicamente la identidad de San Antonio de Arredondo a este acontecimiento histórico para Córdoba.

Para concretar esta iniciativa, fray Arnold, integrante de la comunidad franciscana, colaboró con la Municipalidad en la preparación y entrega de la tierra que será presentada ante el papa León XIV durante la celebración central prevista para el 10 de noviembre, en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

La propuesta representa mucho más que el envío de una pequeña porción de tierra: constituye una expresión de pertenencia, identidad y participación comunitaria. La elección de la Capilla Franciscana pone de manifiesto el vínculo de la localidad con su historia, sus tradiciones y su patrimonio religioso.

Una vez concluida la celebración, el recipiente regresará a San Antonio de Arredondo como testimonio de este acontecimiento y de la participación de la comunidad en un momento significativo para la provincia.

San Antonio de Arredondo también estará presente, llevando un pedacito de su historia y de su identidad para recibir la bendición del Santo Padre.