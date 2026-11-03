Valle Hermoso y la UDER Cosquín coordinan acciones para abordar situaciones de vulnerabilidad social

Representantes del organismo provincial y del Área de Equidad de Género municipal mantuvieron una reunión de trabajo para mejorar la articulación institucional. Participó el secretario de Gobierno, Fabián Aguirre.

La Municipalidad de Valle Hermoso y la Unidad de Desarrollo Regional (UDER) Cosquín avanzaron en la coordinación de acciones destinadas a mejorar la atención de situaciones de vulnerabilidad social en la localidad.

El encuentro reunió a integrantes del organismo provincial y del Área de Equidad de Género municipal, con la participación del secretario de Gobierno de Valle Hermoso, Fabián Aguirre.

Durante la reunión se analizaron mecanismos para fortalecer el trabajo conjunto entre ambas dependencias, con especial atención a la coordinación de protocolos, la articulación de recursos y la unificación de criterios de intervención.

El objetivo es establecer procedimientos que permitan ofrecer respuestas más rápidas e integrales ante las distintas problemáticas sociales que requieren acompañamiento institucional.

Desde el municipio señalaron que el encuentro permitió avanzar en la definición de pautas operativas para mejorar la comunicación y el funcionamiento coordinado de los equipos, aprovechando los recursos disponibles en cada organismo.

La articulación con la UDER Cosquín apunta, además, a fortalecer la red de asistencia y contención pública para las personas y familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad en Valle Hermoso.