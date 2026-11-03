Jubilados de Punilla convocan a una nueva marcha en el centro de Villa Carlos Paz

La organización Jubilados en Movimiento Punilla realizará su movilización número 131, con reclamos por el 82% móvil, la cobertura de medicamentos y la defensa del sistema previsional. La concentración fue anunciada para el 4 de noviembre, a las 19, en San Martín y General Paz.

La agrupación Jubilados en Movimiento Punilla convocó a una nueva manifestación en Villa Carlos Paz, en continuidad con sus reclamos por los derechos previsionales y las condiciones de vida de los adultos mayores.

La marcha número 131 fue anunciada para este miércoles 4 de noviembre, a las 19, en la esquina de San Martín y General Paz, uno de los puntos de encuentro habituales de las movilizaciones en el centro de la ciudad.

Entre las principales demandas figuran la restitución del 82% móvil, el cese de la intervención de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, la defensa de ANSES y PAMI y la recuperación del acceso pleno a los medicamentos.

La convocatoria también expresa su rechazo a la reforma laboral y plantea una fuerte crítica a las políticas que, según sostiene la organización, afectan los ingresos, la salud y las condiciones de vida de las personas mayores.

Bajo la consigna “La lucha es por la vida, contra el hambre, la enfermedad y el saqueo”, los integrantes del movimiento volverán a manifestarse públicamente para reclamar respuestas a sus demandas previsionales y sociales.