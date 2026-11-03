Hito científico: Córdoba fue sede de la entrega del Premio Mundial de Ciencia Albert Einstein

El gobernador Martín Llaryora participó de la ceremonia, realizada por primera vez en Sudamérica. La paleoantropóloga griega Katerina Harvati recibió el Premio Mundial de Ciencia Albert Einstein 2026 por sus investigaciones sobre la evolución humana. El Consejo Cultural Mundial también distinguió a 12 referentes de Córdoba por su trayectoria científica, sus investigaciones y su desempeño académico.

El gobernador Martín Llaryora participó este lunes de la 41.ª ceremonia de premiación del Consejo Cultural Mundial (CCM), en la que se entregó el Premio Mundial de Ciencia Albert Einstein 2026, uno de los reconocimientos internacionales más destacados en el ámbito de la investigación científica.

La actividad se desarrolló en el Teatro del Libertador General San Martín, con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) como institución anfitriona, y marcó un hito: por primera vez en más de cuatro décadas, la ceremonia se realizó en Sudamérica. Hasta esta edición, las entregas se habían celebrado exclusivamente en instituciones del hemisferio norte.

“Quiero agradecer especialmente al Consejo Cultural Mundial por haber tomado la importante decisión de salir y traer a Sudamérica esta primera premiación, y por supuesto de haber elegido a Córdoba para ello”, expresó Llaryora.

El Premio Mundial de Ciencia Albert Einstein 2026 fue otorgado a la paleoantropóloga griega Katerina Harvati, reconocida por sus investigaciones sobre la evolución humana, el origen del Homo sapiens y las migraciones de nuestros antepasados. Sus trabajos, que incorporan tecnologías tridimensionales para el estudio de fósiles, permitieron ampliar el conocimiento sobre la historia evolutiva de la humanidad.

Llaryora remarcó que para Córdoba “acompañar este evento es acompañar a la ciencia y a la tecnología en un momento muy difícil. Por eso, cuando nos propusieron participar y colaborar, nos pareció imposible decir que no, ya que compartimos lo que la ciencia genera en nuestras sociedades”.

Durante la ceremonia, el CCM también distinguió a 12 referentes de la comunidad científica y académica de Córdoba, seleccionados a partir de una nómina elaborada por el Foro de Rectores de la provincia.

“Compartir esta premiación para los talentos cordobeses nos llena de un orgullo especial, un reconocimiento que también pone en valor el hecho de que estos talentos se hayan formado en los claustros de nuestras universidades”, destacó el gobernador.

En otro tramo de su intervención, Llaryora cuestionó el desfinanciamiento de las universidades y las instituciones científicas a nivel nacional y reafirmó que la educación pública y la generación de conocimiento son pilares estratégicos para el desarrollo y la justicia social.

Por su parte, el rector de la UNC, Jhon Boretto, señaló que los “Premios Einstein constituyen una distinción a científicos que han realizado contribuciones de trascendencia para la humanidad”.

“El galardón se combina con la oportunidad de reconocer a personalidades locales de nuestro ámbito que han traspasado las fronteras de la provincia, destacándose por sus aportes a la ciencia global en distintos campos”, agregó.

Boretto también destacó el trabajo conjunto que permitió concretar la ceremonia: “Corresponde agradecer el aporte y la colaboración del Gobierno de Córdoba, a través de sus distintas instituciones, para posibilitar la concreción de esta premiación en nuestra provincia y en nuestra universidad”.

A su turno, Rafael Valero, fundador del CCM junto a 125 científicos de los cinco continentes, expresó “el honor de pisar el suelo de esta ciudad cuna del humanismo latinoamericano” y sostuvo que “llegar aquí es emprender un peregrinaje intelectual hacia el corazón del pensamiento cultural de Latinoamérica”.

Reconocimiento al talento científico cordobés

Las distinciones locales se entregaron en tres categorías: trayectoria científica, jóvenes investigadores y estudiantes destacados.

Por su trayectoria científica fueron reconocidos Sandra Díaz, Gabriel Rabinovich, Gustavo Rivas y Guillermo Ordoñez.

En la categoría de jóvenes investigadores recibieron distinciones Ezequiel Simeoni, María Julia Lamberti, Miguel Sofo Haro y Fidela Azarian Rodríguez.

También fueron destacados los estudiantes María Gracia Archilla, Tiago Herrador, Víctor Rubén Sández y Martina Torres Criscuolo.

“Me parece sumamente importante que Córdoba sea sede de un evento que honra a la ciencia y que, entre los reconocidos, haya científicos de vasta trayectoria, investigadores en etapa intermedia y jóvenes que recién están comenzando su carrera”, expresó Sandra Díaz.

La bióloga, de amplia trayectoria en el estudio de la ecología de las plantas, también manifestó su satisfacción por pertenecer a la UNC y al CONICET, ambas instituciones públicas.

Por su parte, Gabriel Rabinovich expresó su “orgullo enorme de haber nacido cordobés y haberme formado en la universidad pública” y destacó la extensa nómina de referentes científicos que egresaron de la UNC.

El investigador, que trabaja en el desarrollo de un fármaco para tratar el cáncer, sostuvo que la realización del encuentro en Córdoba es un motivo de alegría para la comunidad científica.

Córdoba, polo científico internacional

La elección de Córdoba como sede representa un reconocimiento a su trayectoria académica y a las capacidades de su ecosistema científico y tecnológico.

Además, fortalece los vínculos entre universidades, instituciones de investigación y referentes de distintos países.

El presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara, remarcó que “la elección de Córdoba como la primera sede en toda Sudamérica es un hito de gran trascendencia”.

De Chiara explicó que la realización del encuentro fue fruto del trabajo desarrollado junto a la UNC durante el último año, con el acompañamiento del Gobierno provincial para promover y proyectar las capacidades científicas y tecnológicas locales.

“La ciencia y la tecnología son insumos esenciales para la competitividad y la productividad, por lo que respaldar este tipo de eventos, a la ciencia y a las universidades es de carácter estratégico, y Córdoba no va a ceder en ese compromiso”, afirmó.

La agenda continuará este martes 3 de noviembre con encuentros y conferencias magistrales en el Centro Cultural de la UNC, que permitirán profundizar el intercambio entre especialistas internacionales y la comunidad académica local.

En la ceremonia también estuvieron presentes el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla; el viceintendente de la ciudad de Córdoba, Javier Pretto; y la vicerrectora de la UNC, Mariela Marchisio.

Sobre el premio

El Premio Mundial de Ciencia Albert Einstein es un reconocimiento anual del Consejo Cultural Mundial a científicos o instituciones cuyos aportes sobresalientes en ciencia y tecnología benefician a la humanidad. Incluye un diploma, una medalla conmemorativa y un premio económico.

El galardón contempla disciplinas como biología, medicina, neurociencia, química, geociencias, física, matemáticas y astronomía. El jurado valora la originalidad de las contribuciones, su impacto internacional y sus aportes al avance del conocimiento y a la resolución de desafíos globales.