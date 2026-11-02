La llegada del Papa revoluciona Córdoba: alquileres por las nubes, balcones a US$2.000 y una bendición multitudinaria en el Arzobispado

La visita de León XIV, prevista para el martes 10 de noviembre, duplicó la demanda de alojamientos temporarios y disparó los precios en las zonas cercanas al recorrido del Papamóvil. Se esperan cientos de miles de peregrinos para la misa en FAdeA y el encuentro público que el Pontífice encabezará desde el histórico balcón del Arzobispado.

A una semana de la llegada del papa León XIV a Córdoba, la capital provincial ya vive un movimiento extraordinario. La expectativa por la visita del Pontífice provocó una fuerte demanda de alojamientos temporarios, aumentos de precios de hasta el 85% y la aparición de una oferta particular: propietarios que alquilan balcones y terrazas por hasta 2.000 dólares para observar el paso del Papamóvil.

El fenómeno se concentra especialmente en las avenidas que recorrerá León XIV el próximo martes 10 de noviembre, cuando llegue a Córdoba para celebrar una misa multitudinaria en FAdeA y participar de distintas actividades religiosas.

Según un relevamiento del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI), las consultas por departamentos y habitaciones se duplicaron y alrededor del 80% de las 500 propiedades relevadas en las inmediaciones del recorrido papal ya se encuentran reservadas.

El presidente de la entidad, Lucas Péndola, explicó a Cadena 3 que la magnitud de la convocatoria modificó el comportamiento habitual del mercado. «La visita que se va a llevar adelante ha revolucionado el mercado. Hay muchísima demanda en lo que es alquiler temporario y hoy la plaza cuenta con más oferta disponible que en otro momento», sostuvo.

Departamentos a $400.000 y balcones que se cotizan en dólares

Los aumentos más pronunciados se registran en las propiedades ubicadas sobre el trayecto que recorrerá el Pontífice, especialmente en las avenidas Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen.

De acuerdo con el relevamiento inmobiliario, los departamentos de un dormitorio, que habitualmente se alquilan entre $140.000 y $160.000 por noche, llegaron a ofrecerse por alrededor de $300.000 diarios durante los días de la visita.

En las unidades de dos dormitorios, con capacidad para cuatro personas, las tarifas pueden alcanzar los $400.000 por noche, frente a valores habituales de entre $220.000 y $240.000.

Pero la novedad más llamativa es el alquiler de balcones con vista directa al recorrido del Papamóvil.

Según publicó La Voz del Interior, entre las ofertas particulares aparecen un balcón en un quinto piso de avenida Colón al 800, ofrecido por US$2.000, otro en un séptimo piso por US$1.500 y un tercero por US$1.250.

Los avisos ofrecen ubicaciones privilegiadas para observar el paso del Papa, aunque no todos precisan cuántas personas pueden acceder, la duración de la contratación ni las condiciones del servicio.

El movimiento también alcanza a viviendas particulares que sus propietarios decidieron ofrecer temporalmente, con tarifas que van desde los $200.000 hasta más de $400.000 por noche.

Hoteles con alta demanda y expectativas en Villa Carlos Paz

El impacto de la visita también comienza a reflejarse en la ocupación hotelera.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Rodrigo Fernández, informó que la ciudad registra un 60% de reservas sobre la capacidad total de alojamiento relevada, mientras que algunos establecimientos hoteleros ya alcanzan el 80%.

La capital dispone de aproximadamente 11.000 plazas formales, a las que se suman otras 4.000 estimadas dentro del circuito informal.

Desde el municipio consideran que las reservas podrían aumentar durante los próximos días, a medida que se acerque la visita y los peregrinos terminen de organizar sus traslados.

La demanda también abre expectativas en las localidades cercanas. Fernández adelantó que la Provincia trabaja en un relevamiento más amplio que incluye a Villa Carlos Paz y otras ciudades del área metropolitana, con el objetivo de conocer la disponibilidad de alojamiento para quienes no consigan hospedarse en Córdoba capital.

Una bendición desde el histórico balcón del Arzobispado

Más allá del movimiento turístico, la organización de la visita avanza con los preparativos de una jornada que podría reunir a cientos de miles de fieles.

Uno de los momentos centrales tendrá lugar en el Arzobispado de Córdoba, sobre avenida Hipólito Yrigoyen 98, donde León XIV tiene previsto realizar un saludo y una bendición desde el histórico balcón del edificio.

La actividad está programada para alrededor de las 12.30 del martes 10 de noviembre, después de la misa que celebrará en FAdeA y de su recorrido en Papamóvil por el centro de la ciudad.

Se trata del mismo balcón desde el que Juan Pablo II saludó a los cordobeses durante su visita de 1987.

La Municipalidad y el Gobierno provincial preparan un operativo para recibir hasta 200.000 personas en el sector de avenida Hipólito Yrigoyen, entre Montevideo y Plaza España.

A lo largo de ese corredor se instalarán pantallas que permitirán seguir desde la mañana la celebración en FAdeA y las actividades posteriores del Pontífice.

El encuentro en el Arzobispado será abierto al público y constituye una de las principales oportunidades para que los fieles puedan observar de cerca a León XIV durante su breve permanencia en la provincia.

La misa en FAdeA y el recorrido por Córdoba

El programa comenzará el lunes 9 de noviembre, cuando a las 18 se habilite el ingreso al predio de FAdeA para participar de una vigilia juvenil que se iniciará una hora después y se extenderá durante la noche.

El martes, el Papa llegará al aeropuerto Ambrosio Taravella a las 9 y, a las 10, encabezará la misa multitudinaria en FAdeA, donde los organizadores estiman una concurrencia de aproximadamente 800.000 personas.

Finalizada la celebración, se trasladará hacia el centro de Córdoba. El recorrido en Papamóvil comenzará en la intersección de Colón y Santa Fe, continuará por Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen y finalizará en el Arzobispado.

Por la tarde, a las 15.15, el Pontífice participará de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba. Su partida hacia Buenos Aires está prevista para las 16.55.

Para facilitar la circulación, la Municipalidad anunció transporte urbano gratuito durante el lunes y martes, servicios especiales hacia FAdeA y un operativo de más de 350 cortes de tránsito progresivos.

También se recomienda a quienes lleguen desde otras localidades que organicen sus desplazamientos con anticipación, debido a las restricciones previstas en los principales accesos a la capital, incluida la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz.

Con los preparativos en marcha, la visita de León XIV ya tiene consecuencias visibles sobre la actividad turística, el movimiento comercial y la organización de la ciudad, que se prepara para recibir una de las mayores concentraciones de fieles de su historia.