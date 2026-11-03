La Cumbre se prepara para recibir el 64° Festival Nacional Infantil de Folklore: tres días de danza, música y tradición

El encuentro se desarrollará del 6 al 8 de noviembre, con delegaciones, academias y artistas. La programación incluye competencias, un desfile, intercambios culturales y una peña folclórica con espectáculos en vivo.

La Cumbre se prepara para vivir una nueva edición del Festival Nacional Infantil de Folklore, que se desarrollará los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, con una programación dedicada a la música, la danza y las tradiciones populares.

El encuentro celebrará su 64° edición infantil y 23° edición prejuvenil, con la participación de delegaciones, academias de danza y grupos de canto que compartirán tres jornadas de actividades artísticas, competencias e intercambio cultural.

La programación comenzará el viernes con la recepción de las delegaciones y continuará durante el fin de semana con presentaciones especiales, una peña folclórica y la entrega de premios.

Viernes 6: desfile y apertura del festival

La primera jornada comenzará a las 13, con la recepción de autoridades en la Secretaría de Turismo y la concentración de delegaciones, academias y grupos artísticos en el predio del Hotel Palace.

A las 13.30 se realizará el desplazamiento hacia calle Caraffa, donde a las 14 tendrá lugar el desfile de delegaciones, academias, grupos de danza y canto e instituciones públicas y privadas.

La ceremonia incluirá las palabras de bienvenida del intendente Pablo Alicio y una bendición religiosa.

A las 16 comenzarán oficialmente el 64° Encuentro Nacional Infantil y el 23° Encuentro Prejuvenil, con las primeras presentaciones de academias de danza y muestras de canto. La actividad se extenderá hasta las 2 de la madrugada.

Sábado 7: competencias y peña folclórica

La segunda jornada comenzará a las 9, con la reunión de delegados, mientras que las competencias se iniciarán a las 9.15.

A las 13 está previsto el almuerzo del jurado y a las 13.15 se presentará la delegación de Chile, seguida por participaciones especiales desde las 13.45. La competencia se reanudará a las 15 y finalizará a las 20.

Por la noche, desde las 21.30, se realizará la Peña del Festival Nacional Infantil de Folklore, en la Biblioteca y Club Deportivo La Cumbre.

La propuesta contará con las actuaciones de Orejano, Huayra Utka, La Chaqueñada y Christian Valle, además de la participación de ballets y academias locales.

La entrada general tendrá un valor de $5.000, bajo la modalidad de bono contribución.

Domingo 8: intercambio cultural y premiación

El último día comenzará a las 11, con una actividad de intercambio cultural que incluirá un taller de cueca a cargo del licenciado Carlos Márquez.

A las 12 se desarrollarán nuevas participaciones especiales y a las 13 habrá un almuerzo destinado a las delegaciones.

La entrega de premios está prevista para las 14, mientras que el cierre del encuentro se realizará a las 15.

Organizado por la Municipalidad de La Cumbre, el Festival Nacional Infantil de Folklore volverá a ofrecer un espacio de encuentro para niños y jóvenes vinculados con la música y las danzas tradicionales.

Para consultas sobre el evento, los organizadores habilitaron los teléfonos 3548-562266 (Carlos) y 3548-651322 (Mariana).