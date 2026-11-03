Capilla del Monte presentó un balance de gestión y anunció nuevas obras de infraestructura

El municipio difundió cifras sobre sus resultados financieros y la inversión en equipamiento y obras públicas. También informó avances en la extensión de la red de gas natural y anticipó un plan de cordón cuneta y adoquinado.

La Municipalidad de Capilla del Monte presentó un balance de gestión con datos sobre la evolución de sus cuentas públicas, las inversiones realizadas en infraestructura y equipamiento y los proyectos previstos para los próximos meses.

La presentación estuvo encabezada por el intendente Santiago Arenas Diez, junto al secretario de Coordinación Territorial de la provincia Fabricio Díaz y la secretaria de Finanzas municipal, Tatiana Díaz, quienes repasaron los resultados de la administración desde 2019.

Según los datos difundidos por el Ejecutivo local, el municipio acumula seis ejercicios anuales consecutivos aprobados por los organismos de control y cinco años seguidos con resultados financieros positivos.

En ese marco, informó que el ahorro corriente de 2025 superó los 174 millones de pesos, mientras que la inversión destinada a equipamiento e infraestructura pasó de 223,6 millones de pesos en 2020 a 475,5 millones en 2025.

Entre las incorporaciones y mejoras realizadas durante ese período, la Municipalidad mencionó la adquisición de ambulancias de alta complejidad y camiones compactadores, la instalación de luminarias LED y centrales de monitoreo, y la intervención en playones y plazas saludables.

Durante la presentación, Arenas Diez vinculó estos resultados con la responsabilidad de informar sobre el destino de los fondos municipales.

“Los vecinos pagan sus tasas y nosotros tenemos la obligación de demostrar de qué forma administramos esos recursos para darles total tranquilidad”, sostuvo el intendente.

Avances en la red de gas y nuevas obras previstas

Además del balance financiero, el municipio dio a conocer el estado de algunas intervenciones de infraestructura y los proyectos que busca desarrollar durante el próximo año.

Uno de los principales anuncios estuvo relacionado con la ampliación de la red de gas natural. Según informó el Ejecutivo, los trabajos en barrio Argentino registran un avance del 50%, mientras continúan las gestiones para extender el servicio a Balumba y Valenti.

El objetivo planteado por la gestión municipal es alcanzar una cobertura de entre el 60% y el 70% del ejido de Capilla del Monte para diciembre de 2027.

Por otra parte, el gobierno local anticipó la próxima puesta en marcha de un plan de obras de cordón cuneta y adoquinado, aunque todavía no precisó las calles o sectores que serán intervenidos.

La presentación combinó así un repaso de los resultados económicos informados por la Municipalidad con las principales líneas de inversión y los proyectos de infraestructura previstos para Capilla del Monte.