Innova Futuro: Córdoba integra inteligencia artificial, plataformas digitales y biotecnología para transformar la educación

El nuevo campus combina espacios presenciales y virtuales para acercar la innovación educativa a las escuelas de toda la provincia. Incluye un asistente curricular con inteligencia artificial, un laboratorio de experimentación, producción audiovisual y una mediateca con más de 900 recursos de acceso libre. La propuesta articula tecnología, formación docente y proyectos ambientales, con alcance a instituciones urbanas y rurales.

Córdoba puso en marcha el Campus Innova Futuro, un espacio público que integra inteligencia artificial, plataformas digitales, producción audiovisual y biotecnología para fortalecer la enseñanza y ampliar las oportunidades de aprendizaje en toda la provincia.

Con una propuesta que combina instalaciones físicas y un ecosistema virtual, el campus conecta a las instituciones educativas con universidades, centros científicos y sectores productivos. Su objetivo es promover el desarrollo de herramientas y contenidos propios, acompañar la tarea docente y acercar nuevas experiencias educativas a estudiantes de distintos niveles y modalidades.

Concebido como un espacio abierto y colaborativo, permite que las escuelas compartan sus experiencias, produzcan contenidos y aprovechen los conocimientos desarrollados en otras instituciones. Su alcance comprende a las 427 comunidades de la provincia, incluidas las escuelas rurales, con la posibilidad de proyectar sus propuestas hacia otras jurisdicciones del país y de Latinoamérica.

La iniciativa propone un proceso de construcción colectiva que crecerá con los aportes de docentes, estudiantes e instituciones.

En este esquema, las escuelas ocupan un lugar central como espacios de producción de conocimiento e innovación pedagógica.

El Campus Innova Futuro se inscribe en el Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027, con proyección hacia 2033, y ubica a la tecnología al servicio de los aprendizajes.

La lectura, la escritura, la matemática, la resolución de problemas y la cultura digital constituyen la base de sus propuestas.

Además, busca ampliar las oportunidades educativas en todo el territorio, especialmente en las zonas rurales, mediante el acceso a contenidos, formación y nuevas herramientas para la enseñanza, entre ellas las destinadas al aprendizaje del inglés.

Inteligencia artificial para acompañar la enseñanza

Entre las herramientas del campus se destaca NOVA, un asistente curricular con inteligencia artificial diseñado para la búsqueda asistida y la orientación pedagógica de docentes y estudiantes.

A su vez, LabIA, el Laboratorio de Inteligencia Artificial, ofrece un espacio de experimentación y análisis crítico para que las comunidades escolares exploren cómo funcionan estas tecnologías, cómo procesan datos y cuáles son sus alcances.

Ambas propuestas apuntan a incorporar la inteligencia artificial con criterio pedagógico y a fortalecer las capacidades para comprenderla y utilizarla de manera reflexiva.

Innova Play y la Plataforma Digital reúnen producción audiovisual a demanda, ciclos en streaming y recursos interactivos.

Los contenidos se desarrollan junto con áreas del Ministerio de Educación, organismos de gobierno, universidades y centros científicos, para ampliar el acceso a materiales y experiencias educativas.

Otra de las herramientas es Germina, una plataforma de formación autoasistida con cursos de actualización en inteligencia artificial, educación financiera, ciencias, lengua, matemática, educación sexual integral, educación ambiental y gestión directiva, entre otras áreas.

El ecosistema también incorpora MAMPA, una mediateca digital pedagógica con más de 900 recursos educativos de acceso libre para las instituciones.

Por su parte, Taller de Ingenio propone disparadores didácticos y contenidos basados en curiosidades del conocimiento, destinados a despertar el interés y promover la exploración en distintos niveles educativos.

Estas herramientas ofrecen recursos y recorridos que cada docente puede seleccionar y adaptar a las necesidades de sus estudiantes.

La propuesta reconoce el papel de los educadores en las decisiones pedagógicas y su capacidad para generar conocimientos a partir del trabajo cotidiano en las aulas.

Biotecnología, automatización y energías renovables

La innovación también se expresa en el Corredor Ambiental BioLab Nativo, un proyecto escolar que combina biotecnología, cultivo en invernadero, huertas agroecológicas, automatización del riego y uso de energías renovables.

La iniciativa reúne a estudiantes de las escuelas ProA Capital y de los IPET 77, 64 y 133, y vincula los conocimientos científicos y tecnológicos con prácticas de cuidado ambiental.

Para desarrollar estas y otras actividades, el campus dispone de laboratorios de ciencias e informática, un estudio de grabación audiovisual, biblioteca, auditorio y playón deportivo. Las instalaciones permiten realizar producciones, jornadas de formación, ferias de ciencias y encuentros de la comunidad educativa.

La articulación entre educación, ambiente y nuevas tecnologías busca conectar los aprendizajes con los desafíos actuales y promover proyectos que integren conocimientos de distintas disciplinas.

La combinación de espacios presenciales y plataformas digitales busca extender las propuestas a todo el territorio cordobés.

En las escuelas rurales, la conectividad satelital y los entornos virtuales adaptados son herramientas centrales para acceder a materiales didácticos, actividades de formación y experiencias de innovación.

El campus se articula con TecnoPresente, que promueve la alfabetización digital, el equipamiento y la conectividad, y con TransFORMAR@Cba, para acompañar la transformación educativa progresiva de las escuelas.

También recupera experiencias de las Escuelas Precursoras, la red ProA, la Formación Profesional y los institutos superiores y secundarios.

La formación docente continua incluye cursos, trayectos y postítulos gratuitos vinculados con las necesidades de las aulas, con participación del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP) y la incorporación prevista de otras instituciones.

Nuevas experiencias y habilidades para el futuro

Entre las próximas líneas de desarrollo se encuentran la ampliación de las certificaciones de habilidades tecnológicas para estudiantes y la actualización de las competencias digitales docentes.

Además, se proyecta fortalecer Entre Lenguas, para profundizar la enseñanza del inglés y la articulación plurilingüe, y poner en marcha El Campus en tu escuela y El Campus en tu comunidad, con experiencias inmersivas y laboratorios móviles que acerquen las propuestas a los departamentos de la provincia.

El proyecto contempla también una mesa permanente de trabajo entre el Ministerio de Educación, las universidades y el sistema científico-tecnológico para investigar las prácticas educativas y orientar decisiones con evidencia local.

Con estas herramientas, Innova Futuro busca fortalecer la capacidad de las escuelas para producir conocimiento, desarrollar proyectos y vincular los aprendizajes con los desafíos de sus comunidades.