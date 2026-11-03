Alerta naranja por tormentas en Villa Carlos Paz: martes con riesgo de fenómenos severos y mejora para el miércoles

El aviso del Servicio Meteorológico Nacional alcanza a Punilla durante la tarde, con posibles lluvias intensas, granizo y ráfagas superiores a los 90 km/h. Para mañana se anticipa una disminución de la inestabilidad, con períodos de sol y viento del sur.

El comienzo de noviembre continúa marcado por la inestabilidad en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a naranja la alerta por tormentas para este martes 3 de noviembre. La advertencia contempla fenómenos que podrían alcanzar intensidad fuerte o puntualmente severa, mientras que para el miércoles se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

La mañana del martes comenzó con abundante nubosidad, precipitaciones y temperaturas cercanas a los 15 grados. Para el resto del día se anticipa una máxima de entre 21 y 22 grados, con posibilidades de lluvias y tormentas de intensidad variable.

Aunque podrían registrarse mejoramientos temporarios, la mayor atención estará puesta en la tarde, cuando se prevén las condiciones más adversas.

Alerta naranja: tormentas fuertes, granizo y ráfagas intensas

El SMN mantiene una alerta amarilla durante la mañana y naranja entre las 12 y las 18 de este martes, con alcance sobre Villa Carlos Paz y otras localidades del departamento Punilla.

Según la advertencia, el área podría ser afectada por tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Los acumulados previstos para las zonas comprendidas en el aviso se ubican entre 40 y 80 milímetros, con posibilidades de superar esos registros de manera puntual.

Ante este escenario, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas, permanecer en lugares cerrados y extremar las precauciones en sectores próximos a ríos, arroyos y vados de la región serrana.

Miércoles con menos nubosidad y viento del sur

Para el miércoles 4 de noviembre, los pronósticos anticipan una disminución de la inestabilidad y mejores condiciones meteorológicas en Villa Carlos Paz y las Sierras de Córdoba.

La jornada comenzará con temperaturas cercanas a los 13 o 14 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 22 grados.

Durante la mañana persistirán algunos sectores de nubosidad, pero se espera una mayor presencia de sol con el correr de las horas. Las probabilidades de precipitaciones disminuirán considerablemente, especialmente durante la tarde.

Otro aspecto destacado será el viento del sector sur, que podría alcanzar ráfagas cercanas a los 60 km/h en algunos momentos de la jornada.

La mejoría del miércoles abrirá paso a un jueves con mayor estabilidad y temperaturas en ascenso, con máximas que podrían ubicarse entre los 25 y 26 grados.