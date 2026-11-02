Invitados por Serna, radicales de la “tercera vía” visitarán Villa Carlos Paz: “No somos ni cordobesistas ni mileístas”

Los legisladores Carlos Briner y Dante Rossi, el exintendente de Río Cuarto Juan Jure y el tribuno de Cuentas de San Francisco Cristian Canalis llegarán este jueves 5 de noviembre, invitados por el dirigente local Rodrigo Serna. La recorrida continuará por Capilla del Monte y Cruz del Eje.

Referentes del radicalismo cordobés que rechazan una alianza con La Libertad Avanza visitarán Villa Carlos Paz este jueves 5 de noviembre, en el marco de una recorrida política por distintas localidades de Punilla y el noroeste provincial.

La actividad es impulsada por el dirigente radical local Rodrigo Serna, quien recibirá a los legisladores provinciales Carlos Briner y Dante Rossi, al exintendente de Río Cuarto Juan Jure y al tribuno de Cuentas de San Francisco Cristian Canalis.

Los dirigentes integran el sector de la Unión Cívica Radical (UCR) identificado como “la tercera vía”, que viene expresando su desacuerdo con la posibilidad de establecer una alianza electoral con el espacio político del presidente Javier Milei en Córdoba.

Bajo la definición “No somos ni cordobesistas ni mileístas”, el sector busca diferenciarse tanto del oficialismo provincial como de La Libertad Avanza, en medio de las discusiones sobre el posicionamiento político y electoral del radicalismo cordobés.

La recorrida comenzará durante la mañana en Villa Carlos Paz, donde los dirigentes participarán de una reunión partidaria y mantendrán contacto con medios de comunicación.

Posteriormente, durante la tarde, la delegación continuará su actividad con encuentros políticos en Capilla del Monte y Cruz del Eje.

La visita se inscribe en los movimientos internos de la UCR cordobesa, donde distintos sectores buscan definir el rumbo partidario y su política de alianzas de cara a los próximos desafíos electorales.