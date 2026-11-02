Ruta 100: un nuevo producto turístico para redescubrir Córdoba

Esta iniciativa, presentada por el gobernador Llaryora, convierte la red vial provincial en un gran corredor de experiencias que conecta destinos, paisajes y localidades. La propuesta integra diez productos turísticos y busca ampliar la oferta, generar nuevas oportunidades de desarrollo y distribuir el movimiento de visitantes en todo el territorio.

El gobernador Martín Llaryora encabezó la presentación de Ruta 100, un producto turístico que invita a recorrer la provincia de norte a sur a través de sus rutas y autovías, conectando destinos tradicionales con localidades emergentes y poniendo en valor la diversidad de paisajes, culturas y experiencias que caracterizan a Córdoba.

La iniciativa, a cargo de la Agencia Córdoba Turismo, propone redescubrir el territorio bajo un nuevo concepto: no se trata solamente de llegar a un destino, sino también de disfrutar todo lo que ofrece el camino. Se trata de un recorrido de 536 kilómetros que abarca más de 50 localidades de la provincia, conectando Cruz del Eje con Río Cuarto.

“Sin infraestructura no hay inversión privada. La Ruta 100 sintetiza este concepto”, dijo el mandatario en el acto de presentación y remarcó que el nuevo itinerario turístico busca conectar las Sierras del Sur, los valles tradicionales y el noroeste provincial.

Llaryora subrayó que la puesta en marcha de la Ruta 100 es parte de la apuesta provincial por fortalecer al sector turístico, impulsando la economía naranja como motor del empleo. “Esta ruta potencia las localidades consolidadas y promueve el desarrollo de destinos emergentes, incorporando a los municipios en la puesta en valor de cada tramo”, sostuvo.

En tanto, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, señaló que la propuesta busca integrar todo el potencial turístico de la provincia. “Conecta destinos consolidados con localidades que tienen mucho para ofrecer y transforma cada recorrido en una oportunidad para descubrir nuestra identidad, nuestros paisajes y nuestra cultura”, explicó.

Por su parte, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, destacó que la Ruta 100 permite poner en valor las inversiones realizadas por la Provincia en infraestructura vial y generar nuevas oportunidades para el desarrollo turístico.

Diez productos para descubrir Córdoba

Ruta 100 articula diez productos turísticos que permiten diseñar recorridos según los intereses de cada visitante. La propuesta reúne Turismo Naturaleza, Turismo Deportivo, Caminos del Vino, Camino de Brochero, Turismo Cultural, Senderismo, Golf, Turismo Religioso, Ruta Motorhome y Parques y Aventuras.

Esta integración permite combinar experiencias diferentes en un mismo viaje: desde explorar paisajes y senderos hasta conocer bodegas y pueblos, descubrir el patrimonio histórico y religioso, practicar deportes o disfrutar de propuestas recreativas al aire libre.

La diversidad de alternativas busca ampliar el mapa turístico provincial, generar nuevos motivos para viajar y favorecer que los visitantes conozcan lugares que habitualmente quedan fuera de los circuitos tradicionales.

El camino como oportunidad de desarrollo

Al conectar destinos consolidados con otros que cuentan con atractivos y recursos por desarrollar, Ruta 100 busca diversificar la oferta y generar nuevas oportunidades para municipios, comunas y prestadores.

La propuesta también apunta a fortalecer actividades vinculadas con el alojamiento, la gastronomía, las excursiones, los servicios turísticos y la producción regional, promoviendo una mayor articulación entre los actores del sector.

Con Ruta 100, Córdoba apuesta a una mirada integral de su territorio, en la que la infraestructura vial se convierte en un elemento de conexión entre experiencias, destinos e identidades locales.