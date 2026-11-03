Tanti llamó a licitación para concesionar la explotación comercial del Balneario El Diquecito

La convocatoria comprende el bar, la confitería y los servicios comerciales complementarios del tradicional balneario municipal. Las ofertas podrán presentarse hasta el 19 de noviembre y la apertura de sobres está prevista para el día siguiente.

La Municipalidad de Tanti abrió una licitación pública para otorgar la concesión de la explotación comercial del bar, la confitería y los servicios complementarios del Balneario Municipal El Diquecito, ubicado en la intersección de las calles General Paz y Obispo Trejo.

La convocatoria fue establecida mediante la Ordenanza N.º 1589/2026 y los decretos municipales N.º 127/2026 y 129/2026, con el objetivo de seleccionar un nuevo concesionario para desarrollar las actividades comerciales autorizadas dentro del predio.

Según el pliego de bases y condiciones, la concesión tendrá una duración de tres años, con posibilidad de extenderse por un año adicional mediante acuerdo entre las partes.

La explotación podrá incluir servicios de bar, restaurante, confitería, quiosco y proveeduría, además de otras actividades complementarias expresamente autorizadas por el municipio.

La normativa establece que la concesión comprende únicamente los espacios y servicios habilitados para la explotación comercial, sin afectar el carácter público del balneario ni el libre acceso a sus sectores de uso común.

Condiciones y presentación de ofertas

El pliego establece un canon mínimo mensual equivalente a 520 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). Los interesados deberán presentar una propuesta económica y un proyecto de explotación que contemple los servicios ofrecidos, las inversiones previstas y las condiciones de mantenimiento, seguridad e higiene.

La evaluación tendrá en cuenta no solo el canon propuesto, sino también la calidad del proyecto comercial, el equipamiento, las mejoras comprometidas y los antecedentes de los oferentes.

De acuerdo con la convocatoria difundida por la Municipalidad, el plazo para presentar ofertas vencerá el jueves 19 de noviembre de 2026, a las 11, en la sede municipal.

La apertura de sobres está prevista para el viernes 20 de noviembre, también a las 11, en el mismo lugar.

El pliego de bases y condiciones tiene un costo de $140.000 y se encuentra disponible en la Mesa de Entrada de la Municipalidad de Tanti, de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30.

La nueva concesión deberá respetar las disposiciones municipales sobre conservación ambiental, seguridad, higiene y funcionamiento de los servicios, manteniendo el destino público y recreativo del Balneario El Diquecito.