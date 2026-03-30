lunes, marzo 30, 2026
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Dejan sin efecto la búsqueda tras hallar en buen estado a un hombre de 44 años en Santa María de Punilla

La Policía informó que fue localizado en Santa María de Punilla el hombre de 44 años que era buscado por pedido de paradero, y que se encuentra en buen estado de salud.

Este lunes, cerca de las 10:20, personal de la Brigada de Investigaciones logró dar con el paradero de un hombre de 44 años que era buscado, en la localidad de Santa María de Punilla.

De acuerdo a lo informado, tras ser individualizado, el hombre fue trasladado a la Comisaría de Santa María de Punilla, donde fue examinado por el médico policial de turno para constatar su estado de salud y completar los trámites judiciales correspondientes.

Con su localización, quedó dejado sin efecto el pedido de búsqueda que se encontraba vigente.

lajornada
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