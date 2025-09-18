Declaran asueto administrativo el lunes por el aniversario fundacional de San Antonio de Arredondo

Se traslada la conmemoración de la fundación de la localidad.

El Gobierno de San Antonio de Arredondo informó que, en cumplimiento de la Ordenanza N° 435/2023, se declara asueto administrativo el lunes 22 de septiembre de 2025 con motivo de la conmemoración de la fecha fundacional de la localidad, que se recuerda cada 23 de septiembre desde el año 1863.

Desde el municipio precisaron que se garantizará la prestación de los servicios esenciales, que funcionarán con la modalidad habitual de los feriados.