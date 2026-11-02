De los puntos a la frustración: la FIA sancionó a Colapinto y Gasly y dejó a Alpine con las manos vacías en México

El argentino había terminado octavo y su compañero décimo, pero ambos perdieron sus posiciones después de la carrera por no reducir suficientemente la velocidad ante banderas amarillas. Colapinto cayó al 15º lugar y Gasly al 17º. La escudería francesa se quedó sin los cinco puntos que había conseguido en pista.

La alegría de Alpine por haber colocado a sus dos pilotos en la zona de puntos del Gran Premio de México duró apenas unas horas. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) sancionó a Franco Colapinto y Pierre Gasly después de la carrera del domingo y modificó considerablemente la clasificación definitiva.

El argentino, que había largado 11º y completado una buena recuperación hasta terminar octavo, recibió una penalización de 10 segundos por no reducir suficientemente la velocidad en un sector señalizado con bandera amarilla. Como consecuencia, retrocedió hasta el 15º puesto y perdió los cuatro puntos que había conseguido.

La situación fue todavía más perjudicial para Gasly, que había cruzado la meta décimo. El francés recibió una sanción de stop-and-go, convertida en 30 segundos de penalización, por una infracción similar, aunque cometida en un sector con doble bandera amarilla. Finalmente quedó 17º.

De esta manera, Alpine pasó de celebrar su primer doble resultado en los puntos después de varias carreras complicadas a retirarse del Autódromo Hermanos Rodríguez sin sumar ninguna unidad.

Qué pasó con Colapinto y por qué fue sancionado

La investigación de los comisarios se concentró en una maniobra del argentino durante la carrera, cuando atravesó un sector del circuito en el que se exhibía una bandera amarilla.

El reglamento exige que, en esas condiciones, los pilotos reduzcan la velocidad y estén preparados para modificar su trayectoria ante cualquier situación de peligro.

Colapinto y Alpine presentaron registros de telemetría y fotografías para demostrar que el piloto había cumplido con esa obligación.

Sin embargo, después de analizar los datos, las cámaras a bordo y las comunicaciones del equipo, los comisarios concluyeron que la reducción de velocidad no había sido suficiente.

La decisión quedó establecida en el documento 85 de la FIA, que fijó una penalización de diez segundos sobre el tiempo final del argentino.

Hubo además un segundo aspecto de la investigación. Colapinto también había atravesado previamente una zona con doble bandera amarilla, pero en ese caso los comisarios consideraron que existían dudas razonables sobre si había recibido la advertencia con suficiente anticipación.

Por esa razón, descartaron sancionarlo por ese segundo episodio.

Además del recargo de tiempo, el argentino recibió un punto de penalización en su superlicencia, con lo que acumula cinco durante los últimos doce meses.

Gasly recibió una sanción más severa

El caso de Pierre Gasly tuvo un desenlace todavía más contundente.

El francés también fue investigado por no disminuir suficientemente la velocidad, pero la infracción ocurrió en un sector con doble bandera amarilla, una señal que exige mayores precauciones.

Alpine sostuvo que su piloto había reducido considerablemente la marcha. Los comisarios compararon la telemetría del francés con la de otros competidores y concluyeron que la desaceleración había sido insuficiente.

La sanción fue un stop-and-go, que al aplicarse después de la carrera se transformó en un recargo de 30 segundos.

Gasly cayó del décimo al 17º puesto y recibió además dos puntos de penalización en su superlicencia.

Así, los dos Alpine quedaron fuera de los diez primeros, pese a haber completado una carrera en la que habían conseguido mejorar sus posiciones respecto de la largada.

Colapinto reconoció el error y lamentó la pérdida de los puntos

El argentino se mostró especialmente frustrado después de conocer la decisión.

En declaraciones difundidas por Alpine, reconoció que el desenlace resultó muy amargo porque había conseguido volver a la zona de puntos después de una serie de carreras en las que no pudo completar la competencia.

También asumió su responsabilidad por lo ocurrido bajo bandera amarilla, aunque señaló que le resultaba difícil comprender completamente la situación.

Colapinto valoró el trabajo del equipo y consideró que habían conseguido ejecutar una buena estrategia en una carrera condicionada por neutralizaciones, relanzamientos y cambios de neumáticos.

La frustración fue mayor porque el resultado parecía marcar una recuperación después de los abandonos sufridos en Singapur y Austin.

Desde la conducción de Alpine, Flavio Briatore destacó el rendimiento de sus pilotos, pero lamentó profundamente el desenlace.

El asesor ejecutivo reconoció que el equipo había mostrado un ritmo más competitivo que durante la clasificación y que Colapinto había realizado una carrera sólida, especialmente después de los inconvenientes de las últimas semanas.

Sin embargo, las sanciones terminaron dejando sin recompensa ese trabajo.

Piastri también fue sancionado y cambió la zona de puntos

Las penalizaciones de Alpine no fueron las únicas que modificaron el resultado del Gran Premio.

Oscar Piastri, de McLaren, recibió un recargo de diez segundos por provocar un incidente con Arvid Lindblad, de Racing Bulls, que terminó contra las defensas y debió abandonar.

Los comisarios consideraron que el australiano no había completado suficientemente la maniobra de adelantamiento y que pudo evitar el contacto.

Piastri, que había terminado séptimo, cayó hasta el 13º lugar.

La combinación de las tres sanciones modificó la distribución de puntos detrás de los seis primeros clasificados.

Liam Lawson terminó oficialmente séptimo, seguido por Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar y Ryo Hirakawa.

El japonés de Haas fue uno de los grandes beneficiados: avanzó hasta el décimo puesto y consiguió su primer punto en Fórmula 1, precisamente en su carrera debut.

Cómo quedaron Colapinto y Alpine en los campeonatos

La nueva clasificación también obligó a corregir las posiciones de los dos pilotos de Alpine en el campeonato.

Colapinto continúa 12º con 27 puntos, mientras Gasly permanece décimo con 42 unidades.

En el Mundial de Constructores, la escudería francesa conserva el sexto puesto con 69 puntos, detrás de Racing Bulls, que suma 108.

La situación contrasta con las sensaciones que había dejado la bandera a cuadros. Colapinto había conseguido avanzar desde el 11º puesto de largada hasta el octavo, en su mejor resultado de las últimas carreras, y Gasly había logrado rescatar un punto pese a los problemas de potencia que sufrió durante la competencia.

Las decisiones posteriores de los comisarios terminaron anulando ese avance en términos de campeonato.

Lo que viene

La Fórmula 1 continuará entre el 6 y el 8 de noviembre con el Gran Premio de São Paulo, en el circuito de Interlagos.

Para Colapinto será una oportunidad especial por la cercanía con Argentina y el acompañamiento habitual de los aficionados que viajan a Brasil para seguirlo.

Alpine llegará con la necesidad de sostener la mejoría de rendimiento mostrada en México y recuperar los puntos que no pudo conservar después de la intervención de los comisarios.

El balance del fin de semana terminó siendo contradictorio: Colapinto volvió a completar una carrera competitiva, pero perdió su octavo puesto por una infracción; Gasly también quedó relegado y Alpine pasó de sumar cinco puntos a no sumar ninguno.

La bandera a cuadros había dejado una imagen alentadora para la escudería francesa. La clasificación definitiva terminó contando una historia muy diferente.