Antonelli se consagró campeón de Fórmula 1 en México y Colapinto volvió a sumar con un octavo puesto

El italiano de Mercedes terminó tercero y, con apenas 20 años, se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia. Max Verstappen ganó una carrera marcada por incidentes, penalizaciones y una bandera roja, mientras Lewis Hamilton completó un ajustado segundo puesto. Franco Colapinto largó 11º, protagonizó una buena recuperación y terminó octavo, por delante de Pierre Gasly.

La Fórmula 1 tiene un nuevo campeón mundial. Andrea Kimi Antonelli se consagró este domingo en el Gran Premio de México, después de finalizar tercero en una carrera que tuvo como ganador a Max Verstappen, mientras Franco Colapinto consiguió dejar atrás una serie de resultados adversos y terminó octavo con Alpine.

El italiano de Mercedes, de apenas 20 años, aseguró matemáticamente su primera corona cuando todavía restan cuatro Grandes Premios para completar la temporada. Llegó al Autódromo Hermanos Rodríguez necesitando solamente un noveno puesto y terminó subido al podio, detrás de Verstappen y Lewis Hamilton.

Fue una carrera cambiante, con una intensa disputa entre los dos Ferrari, sanciones, accidentes y una bandera roja que volvió a abrir la pelea por las primeras posiciones.

Verstappen completó las 71 vueltas y consiguió su tercera victoria de la temporada, con apenas 0,799 segundos de ventaja sobre Hamilton. Antonelli cruzó la meta a 4,006 segundos del ganador y desató el festejo de Mercedes.

Ferrari peleó adelante y Verstappen aprovechó

La largada tuvo a Hamilton defendiendo la pole position frente a su compañero Charles Leclerc y a los dos Mercedes.

George Russell, que partía segundo, perdió varias posiciones en los primeros metros, mientras Leclerc atacó a Hamilton en una maniobra que terminó con ambos Ferrari fuera de la pista.

El monegasco regresó al trazado en el primer puesto, pero Verstappen aprovechó la disputa para ubicarse segundo, por delante de Hamilton.

La maniobra quedó bajo investigación y posteriormente los comisarios sancionaron a Leclerc con cinco segundos por abandonar la pista y obtener una ventaja.

También recibió una penalización Russell, de diez segundos, por provocar un contacto que hizo trompear a Isack Hadjar durante la primera vuelta.

Leclerc consiguió construir una diferencia cercana a los cinco segundos, pero la sanción terminó siendo decisiva.

En la vuelta 27, el piloto de Ferrari y Verstappen ingresaron simultáneamente a boxes. El monegasco debió cumplir su penalización antes del cambio de neumáticos y el neerlandés aprovechó para salir por delante.

A partir de allí, Red Bull quedó en una posición favorable para discutir la victoria.

Un fuerte accidente cambió la carrera

Mercedes había elegido una estrategia diferente con Antonelli, prolongando al máximo su primer tramo con neumáticos blandos.

El italiano llegó a liderar transitoriamente la competencia y recién se detuvo al finalizar la vuelta 43, cuando colocó neumáticos medios y regresó a pista en la cuarta posición.

Poco después llegó uno de los momentos más importantes de la tarde.

Valtteri Bottas sufrió una falla en la suspensión delantera de su Cadillac y se estrelló contra las defensas de la primera curva. El accidente obligó a neutralizar la prueba y posteriormente mostrar la bandera roja para reparar las barreras.

El piloto finlandés salió del auto por sus propios medios.

La interrupción permitió modificar estrategias y preparar una nueva largada detenida, con todos los protagonistas utilizando neumáticos blandos.

Verstappen conservó la punta y Hamilton consiguió superar a Leclerc para ubicarse segundo.

El siguiente movimiento fue de Antonelli.

En la vuelta 48, el italiano atacó por el interior de la primera curva, superó a Leclerc y recuperó el tercer puesto. Fue una maniobra decisiva para terminar celebrando el campeonato desde el podio.

La carrera todavía tuvo otra neutralización en la vuelta 59, cuando Oscar Piastri y Arvid Lindblad se tocaron mientras peleaban por el séptimo lugar. El piloto de Racing Bulls terminó contra las defensas y debió abandonar.

Después del último relanzamiento, Verstappen resistió la presión de Hamilton, que se mantuvo a menos de un segundo durante buena parte del cierre.

El neerlandés cruzó primero la bandera a cuadros, mientras Leclerc sostuvo el cuarto puesto frente a los ataques de Lando Norris.

Antonelli, el campeón más joven de la historia

La tercera posición terminó de confirmar una consagración que Antonelli había construido durante toda la temporada.

El piloto de Mercedes llegó a México con ocho victorias en el campeonato y una ventaja considerable sobre sus perseguidores. El podio le permitió alcanzar los 380 puntos, una diferencia de 119 sobre Verstappen, que ahora ocupa el segundo lugar con 261.

Como solamente restan cuatro Grandes Premios y un máximo de 100 puntos disponibles en las carreras principales, la distancia ya resulta matemáticamente imposible de remontar.

Con 20 años, Antonelli superó el récord de precocidad que mantenía Sebastian Vettel, campeón en 2010 con 23 años.

También terminó con una larga espera para el automovilismo italiano: ningún piloto de ese país conseguía el campeonato mundial desde Alberto Ascari en 1953.

Visiblemente emocionado, Antonelli celebró junto a su familia y a los integrantes de Mercedes después de recibir las felicitaciones de Verstappen y Hamilton.

El título llega en su segunda temporada en Fórmula 1 y confirma una campaña en la que consiguió imponerse sobre pilotos mucho más experimentados.

Colapinto tuvo una gran largada y volvió a los puntos

Para Franco Colapinto, el Gran Premio de México significó un cambio importante después de varios fines de semana complicados.

El argentino había quedado eliminado en Q2, con el 12º tiempo, pero avanzó al 11º puesto de largada por las modificaciones en la grilla.

Alpine eligió para él una estrategia distinta a la de la mayoría de sus rivales: comenzó con neumáticos medios, buscando extender el primer tramo de carrera.

La largada fue muy buena.

Colapinto ganó tres posiciones en los primeros metros y llegó a ubicarse séptimo, beneficiado también por el trompo de Hadjar.

Posteriormente fue superado por Norris y Piastri, aunque consiguió estabilizar su ritmo dentro de los diez primeros, con un Alpine que mostró un comportamiento más competitivo que en las últimas carreras.

El argentino realizó su primera detención en la vuelta 34, cuando cambió los medios por neumáticos blandos.

Regresó a pista en el 13º lugar, pero comenzó a recuperar terreno a medida que se completaban las estrategias de sus rivales.

Una de las maniobras más importantes llegó cuatro vueltas después, cuando superó en pista a Pierre Gasly, su compañero de equipo.

Colapinto volvió a ubicarse noveno antes de que el accidente de Bottas interrumpiera el desarrollo normal de la competencia.

Octavo puesto después de dos relanzamientos

La bandera roja volvió a poner a Colapinto en una situación favorable.

El argentino afrontó el relanzamiento dentro de la zona de puntos y llegó a superar momentáneamente a Piastri, aunque el australiano consiguió recuperar la posición.

La carrera volvió a complicarse con el segundo Safety Car, provocado por el incidente entre Piastri y Lindblad, pero Colapinto consiguió mantener la concentración en el tramo final.

En la última relargada también debió mantenerse atento a Gasly, que se pasó en la frenada de la primera curva y terminó atravesando el césped para evitar un contacto con el otro Alpine.

El francés perdió una posición ante Liam Lawson, mientras Colapinto conservó su lugar.

Finalmente, el argentino cruzó la meta octavo, a 20,204 segundos de Verstappen, y sumó cuatro puntos para el campeonato.

Gasly terminó décimo y agregó otra unidad, por lo que Alpine consiguió colocar a sus dos pilotos dentro de los diez primeros.

Fue un resultado especialmente necesario después de una etapa marcada por abandonos, problemas de confiabilidad y dificultades para sostener el ritmo de carrera.

Colapinto, que venía de retirarse en Singapur y Austin, consiguió esta vez completar las 71 vueltas, mantener un rendimiento competitivo y terminar por delante de su compañero.

Cómo quedaron los campeonatos

Con la consagración ya definida, Antonelli suma 380 puntos y aventaja por 119 a Verstappen, que llegó a 261 y desplazó a Hamilton del segundo lugar.

El británico de Ferrari quedó tercero con 259 unidades, seguido por Russell con 250 y Leclerc con 245.

Colapinto alcanzó los 31 puntos en el campeonato de pilotos, mientras Gasly llegó a 43.

En el Mundial de Constructores, Mercedes lidera con 630 puntos, seguido por Ferrari con 504.

Red Bull ocupa el tercer puesto con 380 unidades, apenas nueve por encima de McLaren, que suma 371.

Alpine llegó a 74 puntos y permanece sexto, todavía por detrás de Racing Bulls, que tiene 104.

Lo que viene

La Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de São Paulo, que se disputará entre el 6 y el 8 de noviembre en el circuito de Interlagos, Brasil.

Antonelli llegará ya consagrado campeón mundial, mientras Mercedes buscará acercarse también al título de constructores.

Para Colapinto será una nueva oportunidad de sostener la recuperación que mostró en México y seguir sumando puntos durante las últimas cuatro fechas.

El Gran Premio dejó dos imágenes importantes: la consagración de un piloto italiano que, con apenas 20 años, alcanzó la cima del automovilismo mundial, y la recuperación de un argentino que consiguió reencontrarse con los puntos después de varias carreras frustrantes.

Verstappen ganó en México, Antonelli se llevó el campeonato y Colapinto volvió a terminar entre los diez mejores.