Boca ganó un Superclásico caliente ante River y quedó a un paso de conquistar la tabla anual

El Xeneize se impuso 1-0 en la Bombonera con un cabezazo de Lautaro Di Lollo a los 27 minutos. El Millonario jugó casi todo el partido con diez por la expulsión de Lucas Martínez Quarta y terminó con nueve tras la roja a Gonzalo Montiel. Boca llegó a 60 puntos en la tabla anual, aseguró su clasificación a la Libertadores 2027 y depende de sí mismo para terminar primero.

Boca se quedó con el Superclásico y dio un paso decisivo en la pelea por la tabla anual del fútbol argentino. Este domingo derrotó 1-0 a River en una Bombonera colmada, por la fecha 15 del Torneo Clausura, en un partido marcado por dos expulsiones del equipo visitante, las intervenciones del VAR y un clima de tensión que se mantuvo hasta el final.

Lautaro Di Lollo, con un cabezazo a los 27 minutos del primer tiempo, convirtió el único gol para el conjunto de Rodolfo Arruabarrena. River quedó condicionado desde el comienzo por la expulsión de Lucas Martínez Quarta, sancionada después de una revisión del VAR, y terminó con nueve jugadores cuando Gonzalo Montiel también vio la roja en el complemento.

La victoria le permitió a Boca alcanzar los 60 puntos en la tabla anual, superar por una unidad a Rosario Central y quedar a una fecha de terminar como el mejor equipo de la temporada regular. Además, aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Una expulsión temprana cambió el Superclásico

El partido comenzó con Boca intentando asumir la iniciativa y utilizando los costados para generar profundidad.

Apenas transcurrían dos minutos cuando Miguel Merentiel anticipó dentro del área un centro de Lautaro Blanco, aunque su remate terminó en las manos de Santiago Beltrán.

La primera jugada decisiva llegó poco después.

A los 8 minutos, Santiago Ascacíbar encontró con un pase profundo a Merentiel, que se encaminaba hacia el arco cuando fue sujetado por Lucas Martínez Quarta.

El árbitro Nicolás Ramírez dejó continuar inicialmente, pero fue convocado por Silvio Trucco, encargado del VAR, para revisar la acción.

Después de observar las imágenes, sancionó la infracción y expulsó al defensor de River por impedir una ocasión manifiesta de gol.

El Millonario quedó con diez jugadores a los 10 minutos y Leonardo Ponzio debió modificar inmediatamente su planteo. A los 13 hizo ingresar a Lautaro Rivero en reemplazo de Lucas Beltrán, sacrificando una referencia ofensiva para reconstruir la última línea.

La decisión permitió reorganizar defensivamente al equipo, pero también redujo considerablemente sus posibilidades de atacar.

Boca comenzó a manejar la pelota con Leandro Paredes, Milton Delgado y Ascacíbar como principales referencias en la mitad de la cancha.

Di Lollo apareció en el área y desató el festejo

El dominio territorial del Xeneize encontró recompensa a los 27 minutos.

Sebastián Villa ejecutó un córner desde la derecha y Lautaro Di Lollo ganó la posición frente a Lautaro Rivero para conectar un cabezazo que superó a Santiago Beltrán.

Fue el 1-0 y el gol que terminó resolviendo el clásico.

River reclamó una posible infracción del defensor durante la disputa aérea, pero la acción fue convalidada y la Bombonera celebró la ventaja.

El equipo de Arruabarrena intentó aprovechar el momento para ampliar la diferencia.

Villa encontró espacios por su sector y estuvo cerca de habilitar a Merentiel en una contra, aunque Rivero alcanzó a despejar cuando el delantero se preparaba para definir.

Ascacíbar también tuvo una oportunidad con un cabezazo que salió por encima del travesaño.

River, obligado a defender cerca de su área, encontró pocas posibilidades para generar peligro. Su aproximación más importante antes del descanso llegó mediante una pelota detenida ejecutada por Thiago Almada, que terminó desviada.

El primer tiempo también dejó varios cruces entre los futbolistas y un clima cada vez más cargado. Marcos Acuña y Paredes fueron amonestados después de una discusión sobre el cierre.

Boca controló, pero no consiguió liquidarlo

El complemento comenzó con modificaciones en ambos equipos.

Arruabarrena mandó a la cancha a Ayrton Costa por Facundo Herrera, que estaba amonestado, mientras Ponzio incorporó a Lautaro Pereyra por Lucas Silva para intentar recuperar algo de peso ofensivo.

Boca mantuvo la superioridad territorial, pero encontró dificultades para traducirla en nuevas situaciones claras.

A los nueve minutos, Ascacíbar volvió a exigir a Beltrán, que respondió para mantener a River dentro del partido.

El Xeneize tuvo otra ocasión importante cuando Sebastián Villa aprovechó un error de Nicolás Otamendi, recuperó la pelota y quedó en una posición favorable para definir. Sin embargo, su remate salió muy desviado.

River intentó adelantar sus líneas por momentos, aunque la inferioridad numérica lo obligó a sostener buena parte del esfuerzo en la recuperación y la defensa.

El encuentro también tuvo nuevas acciones discutidas.

A los 12 minutos del complemento, Lautaro Blanco cometió una fuerte infracción sobre Tobías Andrada. Los jugadores de River reclamaron la expulsión, pero Ramírez resolvió la acción con una tarjeta amarilla.

Más adelante, el Millonario pidió un penal por un agarrón de Di Lollo sobre Otamendi durante una pelota detenida. El árbitro no sancionó la infracción y el VAR tampoco intervino para modificar la decisión.

Con el correr de los minutos, la tensión empezó a tener tanto protagonismo como el juego.

Montiel vio la roja y River terminó con nueve

El tramo final tuvo otra expulsión que terminó de complicar a la visita.

A los 34 minutos del segundo tiempo, Gonzalo Montiel cometió una dura infracción sobre Lautaro Blanco cuando el lateral de Boca avanzaba por la banda izquierda.

Esta vez Ramírez mostró directamente la tarjeta roja y River quedó con nueve futbolistas.

El encuentro se volvió todavía más interrumpido, con discusiones y reclamos en cada acción.

Ponzio ya había buscado respuestas con los ingresos de Sebastián Driussi y Juan Cruz Meza, mientras Arruabarrena renovó el ataque con Alan Velasco y Enner Valencia.

Boca tuvo oportunidades para liquidar el resultado, pero le faltó precisión.

La más clara llegó en tiempo agregado, cuando Velasco sacó un remate cruzado desde el borde del área que se estrelló contra el palo izquierdo de Beltrán.

River resistió como pudo hasta el final, aunque prácticamente no consiguió generar situaciones que comprometieran a Álvaro Montero.

Después de ocho minutos adicionales, Ramírez marcó el cierre y Boca celebró otra victoria frente a su máximo rival.

Boca aseguró la Libertadores y lidera la tabla anual

El triunfo tuvo consecuencias importantes para los dos equipos.

Boca llegó a 60 puntos en la tabla anual y recuperó el liderazgo que Rosario Central había alcanzado transitoriamente después de vencer a Sarmiento en Junín.

El Canalla quedó segundo con 59 unidades, mientras Argentinos Juniors suma 57 y también conserva posibilidades de pelear por el primer puesto.

El equipo de Arruabarrena depende de sí mismo: si gana su último compromiso frente a Defensa y Justicia llegará a 63 puntos y asegurará la cima de la clasificación anual.

Además, con el triunfo en el Superclásico, Boca garantizó matemáticamente su participación en la Copa Libertadores 2027.

En el Clausura alcanzó las 30 unidades y ocupa el segundo puesto de la Zona A, detrás de Instituto, que suma 33.

La victoria también prolongó el buen momento del Xeneize, que llegó al clásico después de conseguir la clasificación a la final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Mineiro el 21 de noviembre en Barranquilla.

River perdió terreno en la pelea por las copas

Para River, la derrota interrumpió una recuperación que había incluido las victorias ante Belgrano y Racing.

El equipo de Ponzio permaneció con 23 puntos en la Zona B y todavía deberá asegurar su clasificación a los octavos de final durante la última jornada.

La situación también se complicó en la tabla anual, donde quedó con 52 unidades, por el momento en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, pero lejos de los lugares que entregan boletos directos a la Libertadores.

El Millonario llegó a la Bombonera después de dos triunfos consecutivos, aunque esta vez la temprana expulsión de Martínez Quarta modificó completamente el partido.

A partir de allí, River debió sostener un esfuerzo defensivo prolongado y nunca logró encontrar continuidad ofensiva. La segunda expulsión terminó de cerrar cualquier posibilidad de reacción.

Las formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Silvio Trucco.

Lo que viene

Boca cerrará la fase regular como local frente a Defensa y Justicia, por la fecha 16 del Torneo Clausura. El día y el horario definitivos todavía no fueron confirmados.

River visitará a Aldosivi en Mar del Plata, también por la última jornada, con la necesidad de asegurar su lugar en los playoffs.

Boca llegará al cierre del campeonato con la clasificación internacional asegurada, el liderazgo de la tabla anual en sus manos y el impulso de haber ganado el Superclásico.

River, en cambio, deberá recuperarse rápidamente de una derrota que dejó expuestas sus dificultades para competir después de quedar en inferioridad numérica.

La Bombonera terminó celebrando una victoria por la mínima, pero de enorme valor para el equipo de Arruabarrena: ganó el clásico, aseguró la Libertadores y quedó a un paso de terminar primero en la tabla anual.