Belgrano ganaba 2-0, pero Barracas se lo empató en la última jugada y complicó su clasificación

El Pirata igualó 2-2 en el Gigante de Alberdi, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Lucas Passerini marcó los dos goles del equipo de Zielinski, pero Esteban Rolón descontó a diez minutos del final y Nicolás Demartini consiguió el empate a los 96. Ambos quedaron con 23 puntos y definirán su ingreso a los playoffs en la última fecha.

Belgrano dejó escapar una victoria que parecía tener asegurada y terminó empatando 2-2 con Barracas Central este domingo en el estadio Julio César Villagra, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

El equipo de Ricardo Zielinski había construido una ventaja de dos goles gracias a una gran actuación de Lucas Passerini, que convirtió a los 27 minutos del primer tiempo y a los 3 del complemento. Sin embargo, Barracas reaccionó en el tramo final y encontró el empate cuando el partido se terminaba.

Esteban Rolón, a los 35 minutos del segundo tiempo, inició la remontada visitante y Nicolás Demartini, en el sexto minuto de descuento, convirtió el 2-2 definitivo.

El resultado tuvo consecuencias importantes para la pelea por los octavos de final. Belgrano y Barracas llegaron a 23 puntos en la Zona B y deberán afrontar la última fecha con la clasificación todavía pendiente.

Passerini abrió el marcador después de una gran jugada colectiva

Belgrano comenzó con mayor decisión ofensiva y encontró rápidamente en Passerini a su principal referencia.

El delantero tuvo dos oportunidades durante los primeros minutos, pero se encontró con buenas respuestas del arquero Juan Espínola, que evitó la apertura del marcador.

El Pirata fue creciendo con la participación de Franco Vázquez y Lucas Zelarayán, mientras Emiliano Rigoni aportaba profundidad por la derecha.

La ventaja llegó a los 27 minutos, después de una de las mejores acciones colectivas de la tarde.

El Mudo Vázquez inició la jugada con un caño en la mitad de la cancha y lanzó un pase largo hacia Rigoni, que aceleró por la banda derecha y envió un centro preciso al área.

Passerini apareció en posición de definición y empujó la pelota para establecer el 1-0.

La conquista premió la insistencia del delantero, que volvió a convertir después de cuatro partidos sin goles.

Barracas intentó reaccionar y tuvo aproximaciones mediante Facundo Bruera y Gonzalo Maroni, aunque no consiguió modificar el resultado antes del descanso.

Otro gol de Passerini parecía resolver el partido

El segundo tiempo comenzó de la mejor manera para Belgrano.

Apenas transcurrían tres minutos cuando Zelarayán habilitó a Passerini, que volvió a superar a Espínola para marcar el 2-0.

El delantero completaba así una actuación decisiva y el Pirata encontraba una diferencia que parecía darle tranquilidad para administrar el resto del encuentro.

Sin embargo, Barracas no renunció a buscar el descuento.

El equipo de Damián Ayude adelantó sus líneas y comenzó a acumular llegadas. Las modificaciones también fueron importantes: Nicolás Orsini y Esteban Rolón ingresaron a los 14 minutos del complemento, mientras posteriormente se sumaron Rodrigo Insúa, Tomás Lavezzi y Enzo Taborda.

Belgrano intentó controlar el desarrollo, pero fue perdiendo presencia ofensiva y permitió que el visitante se acercara cada vez más a su área.

Zielinski también movió el banco. Primero ingresó Francisco González Metilli por Franco Vázquez y más tarde llegaron Ramiro Hernandes, Juan Velázquez, Agustín Falcón y Lautaro Gutiérrez.

El resultado todavía favorecía al Pirata por dos goles, aunque Barracas había conseguido cambiar la dinámica del partido.

Barracas descontó y lo empató a los 96

La reacción visitante encontró su primer premio a los 35 minutos del complemento.

Esteban Rolón, uno de los futbolistas incorporados desde el banco, convirtió el descuento y estableció el 2-1.

El gol instaló la incertidumbre en Alberdi. Barracas había recuperado las posibilidades de sumar y comenzó a presionar frente a un Belgrano que ya no conseguía sostener la pelota lejos de su arco.

El equipo cordobés intentó resistir durante los últimos minutos, pero el visitante mantuvo la búsqueda.

La igualdad llegó en el desenlace.

A los seis minutos de tiempo agregado, Rafael Barrios participó en una nueva acción ofensiva y Nicolás Demartini apareció para convertir el 2-2.

El gol desató el festejo visitante y dejó a Belgrano sin margen para recuperar una victoria que había tenido al alcance de la mano.

Las estadísticas reflejaron la insistencia de Barracas, que terminó con 21 remates contra 12 de Belgrano, aunque fue el conjunto cordobés el que tuvo la ventaja durante la mayor parte del encuentro.

El partido fue dirigido por Bryan Ferreyra, con Héctor Paletta a cargo del VAR.

Belgrano dejó escapar una oportunidad clave

El empate extendió a tres partidos la racha sin victorias del equipo de Zielinski, que venía de perder ante River en el Kempes y frente a Aldosivi en Mar del Plata.

La tarde había comenzado con señales de recuperación. Belgrano consiguió volver a convertir, encontró respuestas en Passerini y llegó a establecer una diferencia importante frente a un rival directo.

Pero no pudo sostenerla.

Con 23 puntos en 15 fechas, el Pirata sigue en la pelea por ingresar entre los ocho mejores de la Zona B, aunque desperdició la posibilidad de llegar a la última jornada con una posición mucho más favorable.

Barracas Central alcanzó la misma cantidad de unidades y también mantiene abiertas sus posibilidades de clasificación.

Lo que viene

Belgrano visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 16, la última de la fase regular del Clausura.

El encuentro está previsto para el fin de semana del 8 de noviembre, con horario definitivo pendiente de confirmación oficial.

Barracas Central cerrará su participación como local frente a Racing.

Para el Pirata será una definición exigente. Después de haber estado a minutos de conseguir tres puntos fundamentales, deberá buscar fuera de Córdoba el resultado que le permita asegurarse un lugar en los playoffs.