Cultura, feria y gastronomía: el FeriMeriando ofreció una nueva tarde de encuentro en Icho Cruz

Con música, danza, feria de emprendedores y propuestas para toda la familia, la localidad vivió una jornada de encuentro y tradición en el marco del fin de semana largo.

En el marco del fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, Icho Cruz vivió el pasado sábado una nueva edición del FeriMeriando, una propuesta que se consolida como un clásico de encuentro, cultura y comunidad.

Desde las 17 horas, vecinos y turistas disfrutaron de una tarde especial sobre la avenida principal, entre Concordia y Caaguazú, con una amplia agenda de actividades pensadas para todas las edades.

La jornada incluyó la participación de academias de danzas folclóricas, el show en vivo de Martín Terrales, una feria de emprendedores y artesanos, y una variada oferta gastronómica ideal para compartir al aire libre. También hubo juegos didácticos para niños, coordinados por Carol Carranza, y una clase abierta de yoga que sumó bienestar y movimiento al cierre de la tarde.

“El FeriMeriando refleja lo que somos como pueblo: una comunidad que se reúne, comparte y celebra sus tradiciones. Es una propuesta que crece mes a mes gracias al compromiso de nuestros vecinos, artistas y emprendedores”, dijo el intendente Paulo Tesio.

Organizado por la Municipalidad de Icho Cruz, el FeriMeriando fortalece los espacios de encuentro y participación, poniendo en valor el trabajo de emprendedores, artistas y hacedores locales, y reafirmando el espíritu comunitario que caracteriza a la localidad.