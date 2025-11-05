Cultura, arte y memoria: La Falda se suma a la Noche de los Museos 2025

Este viernes 7 de noviembre, la ciudad invita a disfrutar una jornada de arte, historia y cultura con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de La Falda, a través de la Dirección de Cultura y Educación, invita a vecinos y visitantes a participar de una nueva edición de La Noche de los Museos, una propuesta que une arte, historia y música en distintos espacios culturales de la ciudad.

El evento se realizará el viernes 7 de noviembre, con entrada libre y gratuita, y contará con una programación variada que incluye exposiciones, música en vivo y reconocimientos a artistas locales.

En el Edén Hotel, desde las 20 horas, se inaugurará la muestra colectiva “Arte y Parte”, del Foro de Artistas Visuales de La Falda, con la participación especial de la Orquesta Escuela Municipal de Tango. En el marco de esta apertura, se entregará un reconocimiento al artista visual Gustavo Ortiz por su destacada trayectoria.

En el mismo espacio, el Museo de la Infancia presentará una muestra pedagógica dedicada a Manuel García Ferré, realizada por las salas de 5 años del CEEI Mateo J. Molina, que podrá visitarse también desde las 20 h.

Por su parte, el Museo Arqueológico Argentino Ambato (calle Costanera del Lago 1469) abrirá sus puertas desde las 19 h, con la inauguración de la exposición “Recuperando Patrimonios y Memorias”, que permanecerá abierta hasta las 22 h.

Será una noche especial para descubrir, aprender y disfrutar de la riqueza cultural de La Falda, recorriendo sus espacios más emblemáticos y compartiendo experiencias en comunidad.