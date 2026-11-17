La Cooperativa Integral Regional informó que la interrupción del servicio eléctrico, prevista entre las 9 y las 12.15, impedirá el funcionamiento de las estaciones de bombeo. El abastecimiento de agua se normalizará de manera paulatina una vez restablecida la energía.

La Cooperativa Integral Regional – Agua Cuesta Blanca informó que este martes 17 de noviembre se verá interrumpido el suministro de agua potable en la localidad, como consecuencia de un corte programado de energía eléctrica dispuesto por EPEC.

La interrupción del servicio eléctrico está prevista entre las 9 y las 12.15 y responde a tareas de poda sobre la red de media tensión.

Según explicó la cooperativa, la falta de energía impedirá el funcionamiento de las estaciones de bombeo, por lo que se verá afectado el abastecimiento de agua durante la jornada.

Una vez restablecido el suministro eléctrico, el servicio de agua comenzará a recuperarse de manera paulatina, hasta alcanzar su funcionamiento habitual.

La entidad informó, además, que su oficina de atención al público funcionará con capacidad reducida mientras se mantenga la interrupción de energía.

Para consultas, los vecinos pueden comunicarse con Agua Cuesta Blanca al 3541 523545 o dirigirse a sus oficinas de Rubén Darío 595, cuyo horario habitual de atención es de lunes a viernes, de 8.30 a 13.