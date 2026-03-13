Cuesta Blanca tuvo una jornada de reconocimientos con visitas del deporte local y referentes de artes orientales

La presidenta comunal Ana Gaitán recibió este jueves al equipo La Rinco, de La Rinconada Cuesta Blanca, y también a los maestros Lin Liang Meng y Juan Alcides Álvarez Wang, en el marco de distintas actividades institucionales realizadas en la localidad.

La Comuna de Cuesta Blanca vivió este jueves una jornada marcada por visitas y reconocimientos vinculados tanto al deporte local como a disciplinas orientales.

Por un lado, la presidenta comunal Ana Gaitán recibió al equipo “La Rinco”, de La Rinconada Cuesta Blanca, cuyos integrantes presentaron su nueva camiseta. Desde la comuna señalaron que el encuentro se dio como una muestra de acompañamiento a los deportistas de la localidad.

En la misma jornada, Gaitán también recibió al maestro de Tao Lin Liang Meng y al maestro de Tai Chi Chituan Juan Alcides Álvarez Wang, quienes se encuentran realizando una gira internacional.

Durante esa visita, la comuna hizo entrega de reconocimientos y obsequios a ambos maestros, en una actividad que formó parte de su paso por la región.

De esta manera, Cuesta Blanca concentró en una misma jornada dos encuentros de carácter institucional, uno ligado al respaldo a representantes deportivos locales y otro vinculado a visitantes del ámbito de las artes orientales.