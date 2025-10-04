Cuesta Blanca: retiran un panal de avispas de “las cinco esquinas” para resguardar a los vecinos

La comuna contrató a un especialista para garantizar la seguridad de los vecinos, luego de que las picaduras generaran preocupación en la zona.

La Comuna de Cuesta Blanca informó que se contrató al especialista Cristian Guzmán, experto en el manejo de panales de abejas y avispas, para intervenir en el sector de las cinco esquinas.

El profesional logró extraer un panal de avispas peligrosas, que había ocasionado numerosas picaduras a residentes del lugar. Posteriormente, el panal fue trasladado a un sector alejado de la población, resolviendo así el problema y previniendo nuevos riesgos.

Tarjeta Social para una vecina

Por otro lado, en la mañana de este viernes, la presidenta comunal Ana Gaitán realizó la entrega de una Tarjeta Social a una vecina de la localidad.

La gestión fue tramitada por la comuna ante el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Córdoba, con el fin de acompañar a las familias locales en el acceso a un beneficio clave para la economía doméstica.