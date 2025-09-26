Cuesta Blanca reforzó su apoyo a instituciones locales con aportes a Bomberos y Policía

La comuna entregó materiales a dos organismos claves de la región: el Cuartel de Bomberos de Icho Cruz y la Subcomisaría local.

La Comuna de Cuesta Blanca llevó adelante nuevas acciones de acompañamiento a instituciones de la región. En esta oportunidad, la presidenta comunal Ana Gaitán realizó dos entregas que apuntan a fortalecer la labor de Bomberos Voluntarios y de la Policía en Icho Cruz.

Por un lado, se hizo entrega al Cuartel de Bomberos de Icho Cruz de 40 litros de membrana para techos, aporte que busca colaborar con el mantenimiento de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del cuerpo activo.

Además, durante la mañana del viernes, la comuna entregó 40 litros de pintura para exteriores destinados a la Subcomisaría de Icho Cruz, contribuyendo a mejorar las condiciones edilicias de la institución policial que cumple un rol esencial en materia de seguridad para toda la zona.

Desde la comuna destacaron que estos aportes forman parte del esfuerzo sostenido para acompañar a las instituciones que brindan servicios fundamentales a la comunidad y a la región.