Cuesta Blanca pide mayor compromiso vecinal con la correcta separación de residuos

La Comuna de Cuesta Blanca solicitó a los vecinos reforzar la clasificación de residuos en los puntos de reciclado, luego de detectarse desechos no permitidos en contenedores destinados a plásticos, vidrios y cartones.

La Comuna de Cuesta Blanca pidió a los vecinos una mayor colaboración con la correcta clasificación de los residuos en los siete puntos establecidos para el reciclado, a fin de acompañar el trabajo que realizan los recolectores comunales.

Desde la administración local informaron que se han detectado casos de pañales, animales muertos, restos de comida y otros residuos no reciclables depositados en lugares destinados exclusivamente a plásticos, vidrios y cartones, lo que dificulta las tareas de separación y tratamiento posterior.

En ese sentido, se remarcó la importancia de respetar la señalización de cada contenedor y de colocar únicamente los materiales indicados en cada uno, para que el sistema de reciclado funcione de manera eficiente y segura, tanto para el ambiente como para el personal que trabaja en la recolección.