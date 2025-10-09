Cuesta Blanca participó del lanzamiento de la Temporada de Verano 2025/2026 de Córdoba

La presidenta comunal Ana Gaitán acompañó la presentación encabezada por el gobernador Martín Llaryora y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, en el Parque del Chateau.

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó este miércoles del lanzamiento oficial de la Temporada de Verano 2025/2026 de la Provincia de Córdoba, en un acto encabezado por el gobernador Martín Llaryora y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

El evento tuvo lugar en el Parque del Chateau, en la ciudad de Córdoba, y reunió a intendentes, jefes comunales y referentes del sector turístico de toda la provincia, en el marco de una presentación que marcó el inicio de la nueva etapa estival.

Desde la Comuna destacaron la importancia de participar activamente en las políticas provinciales de promoción turística, subrayando el rol de Cuesta Blanca como destino natural del Valle de Punilla, elegido cada año por miles de visitantes que buscan descanso, naturaleza y cercanía con el río.