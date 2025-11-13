Cuesta Blanca participó de la reunión de la Autoridad de Cuencas

Ana Gaitán integró el encuentro junto a intendentes y autoridades provinciales para analizar el avance del saneamiento del Lago San Roque.

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó este miércoles por la mañana de la reunión convocada por la Autoridad de Cuencas en el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Córdoba, junto a intendentes y jefes comunales del departamento Punilla.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados al avance del saneamiento de la Cuenca del Lago San Roque, uno de los ejes estratégicos de gestión ambiental en la región.

La jornada permitió compartir diagnósticos y coordinar acciones conjuntas con las autoridades provinciales, reafirmando el compromiso de los gobiernos locales en el cuidado del recurso hídrico y la sostenibilidad del entorno natural.