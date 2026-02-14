Cuesta Blanca: nuevo operativo multifuerzas en la Playa de los Hippies para proteger el Área Natural Protegida

La Comuna de Cuesta Blanca informó que este viernes se llevó adelante un operativo multifuerzas en el sector conocido como Playa de los Hippies, con controles y tareas de concientización para resguardar el carácter de Área Natural Protegida Intangible.

Según se informó, del operativo participan la Policía de la Provincia, personal del DUAR, la Secretaría de Ambiente, guardaparques y guardambientes provinciales y comunales, en un trabajo coordinado de presencia territorial y acompañamiento a los visitantes.

Durante la jornada se realizaron controles y acciones de concientización sobre las prohibiciones vigentes en el lugar, entre ellas:

Acampar en el sector.

Encender fuego.

Emitir música con equipos de sonido.

Arrojar residuos.

Dañar el bosque nativo.

Desde la Comuna remarcan que la Playa de los Hippies forma parte de un Área Natural Protegida Intangible y que, en ese marco, resulta fundamental preservar el ambiente, cuidar el río y respetar las normas que regulan el uso público del espacio.

Las autoridades comunales subrayan que estos operativos buscan, por un lado, ordenar el uso del sector y prevenir conductas que pongan en riesgo el entorno y, por otro, fortalecer el mensaje de cuidado compartido: la preservación del área depende tanto de los controles oficiales como del compromiso de vecinos, vecinas y visitantes.