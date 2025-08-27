Cuesta Blanca: nuevo operativo de control y limpieza en la Playa de los Hippies

La presidenta comunal Ana Gaitán encabezó una nueva jornada de relevamiento y control en el tradicional espacio turístico, con apoyo de fuerzas provinciales y locales.

La Comuna de Cuesta Blanca informó que este miércoles por la mañana se llevó a cabo un nuevo operativo en el sector conocido como Playa de los Hippies, encabezado por la presidenta comunal Ana Gaitán.

La jornada tuvo como objetivo realizar tareas de relevamiento y control, y contó con la participación de la Policía de Córdoba, Policía Ambiental, DUAR, el Ministerio de Ambiente, además de guardaparques provinciales y comunales y personal de Seguridad Ciudadana.

Durante el operativo se recordó la prohibición de acampar en el lugar y se reforzaron las medidas preventivas contra incendios, así como las acciones de cuidado del bosque nativo y el correcto manejo de residuos.

Desde la comuna destacaron que estos controles se continuarán realizando de forma periódica, con el objetivo de preservar los recursos naturales y garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.