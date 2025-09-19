Cuesta Blanca: nuevo operativo conjunto en Playa de los Hippies

La Comuna reforzó los controles preventivos en el sector con la participación de distintas fuerzas provinciales y comunales.

La Comuna de Cuesta Blanca informó que en la mañana de este viernes se llevó adelante un nuevo Operativo Conjunto en Playa de los Hippies, un sector de gran concurrencia en la temporada.

De la acción participaron la Policía de Córdoba, el DUAR, guardambientes y personal comunal, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y cuidado del entorno natural.

Durante el operativo se recordó a los visitantes la prohibición de acampar, hacer fuego, arrojar residuos y dañar la naturaleza, acciones que están expresamente vedadas en el área para proteger el bosque nativo y reducir el riesgo de incendios.