martes, febrero 3, 2026
Cuesta Blanca: la Comuna entregó nueva indumentaria de trabajo al área de Servicios Generales

La presidenta comunal Ana Gaitán encabezó la entrega de indumentaria completa de trabajo destinada al área de Servicios Generales de la Comuna de Cuesta Blanca.

La Comuna de Cuesta Blanca informó que este lunes por la mañana la presidenta comunal Ana Gaitán realizó la entrega de indumentaria completa de trabajo al área de Servicios Generales.

Según se detalló, el equipamiento incluye remera, pantalón y borceguí, todo “de primera marca”, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y la identificación del personal en sus tareas cotidianas.

Desde la gestión comunal destacaron la importancia de dotar al equipo de Servicios Generales de elementos adecuados, tanto por seguridad como por presentación, en el marco de las labores que se realizan a diario en distintos sectores de Cuesta Blanca.

