Cuesta Blanca: la Comuna entregó nueva indumentaria de trabajo al área de Servicios Generales

La Comuna de Cuesta Blanca informó que este lunes por la mañana la presidenta comunal Ana Gaitán realizó la entrega de indumentaria completa de trabajo al área de Servicios Generales.

Según se detalló, el equipamiento incluye remera, pantalón y borceguí, todo “de primera marca”, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo y la identificación del personal en sus tareas cotidianas.

Desde la gestión comunal destacaron la importancia de dotar al equipo de Servicios Generales de elementos adecuados, tanto por seguridad como por presentación, en el marco de las labores que se realizan a diario en distintos sectores de Cuesta Blanca.