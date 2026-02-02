Cuesta Blanca incorpora equipamiento solar para la Central de Comunicaciones de alcance provincial

La presidenta comunal Ana Gaitán entregó un regulador solar para la antena de la Central de Comunicaciones ubicada en Altas Cumbres, que permitirá optimizar el sistema y facilitar las comunicaciones, especialmente en situaciones de emergencia.

La Comuna de Cuesta Blanca informó que la presidenta comunal Ana Gaitán encabezó, este lunes por la mañana, la entrega de un regulador solar destinado a la antena de la Central de Comunicaciones emplazada en la zona de Altas Cumbres.

Este equipamiento permitirá la correcta puesta en funcionamiento del sistema, aportando estabilidad energética y mejorando el rendimiento de la antena, que contará con una cobertura de alcance provincial. De este modo, se busca reforzar la capacidad de respuesta ante distintos escenarios, con especial foco en las comunicaciones de emergencia.

Desde la Comuna destacaron que esta inversión fortalece el trabajo coordinado entre los organismos que intervienen en situaciones de riesgo, al facilitar enlaces de comunicación más confiables y de mayor alcance desde una ubicación estratégica en Altas Cumbres.