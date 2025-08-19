Cuesta Blanca homenajeó a Ángel Carrara al nombrar una playa en su honor

La presidenta comunal Ana Gaitán oficializó la denominación y recibió la donación de un plano original de 1955 por parte de Luis Carrara.

La Comuna de Cuesta Blanca informó que, mediante la Resolución 5/25 dictada el pasado 8 de julio, se estableció el nombre de Playa Ángel Carrara, en homenaje a un reconocido vecino de la localidad.

En la mañana de este martes, la presidenta comunal Ana Gaitán recibió la visita de Luis Carrara, quien donó a la comuna un plano original de 1955, enmarcado y rubricado con especial dedicación.

La comuna destacó que el reconocimiento y la preservación de documentos históricos forman parte de la construcción de la identidad local y de la puesta en valor del patrimonio comunitario.