Cuesta Blanca: Gaitán gestiona proyectos con el Gobierno provincial

La jefa comunal se reunió con el subsecretario de Municipios y Comunas, Natalio Graglia. Además, participó en el 1° Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales.

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, mantuvo este martes una reunión en el Centro Cívico del Bicentenario con el subsecretario de Municipios y Comunas de Córdoba, Natalio Graglia.

Durante el encuentro, la jefa comunal presentó una serie de proyectos destinados a mejorar la infraestructura y los servicios de la localidad, así como a promover el desarrollo comunitario. Según informó la comuna, se abordaron líneas de acción que buscan sumar recursos y respaldo provincial para concretar estas iniciativas en el corto y mediano plazo.

Participación en el Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales

Gaitán también formó parte del 1° Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, que se llevó a cabo el lunes y martes en el Centro de Convenciones Córdoba.

El evento contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, y de diversas autoridades provinciales, constituyéndose en un espacio de intercambio y fortalecimiento para el sector