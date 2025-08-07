Cuesta Blanca: Gaitán entregó una cuna completa a una futura mamá

La iniciativa busca acompañar a las familias en el inicio de una nueva etapa, garantizando elementos esenciales para el cuidado del recién nacido.

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, entregó este jueves una cuna nueva con todo su equipamiento a una vecina de la localidad que será madre en los próximos días.

La acción se enmarca en el acompañamiento que brinda la comuna a las familias, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para la llegada de nuevos integrantes al hogar.

Desde la gestión comunal expresaron su alegría por poder colaborar en este momento especial, y felicitaron a la beneficiaria por el inicio de esta nueva etapa.