Cuesta Blanca: el San Antonio amaneció con una creciente de 3 metros

El fenómeno se registró en la madrugada del domingo y aporta un respiro frente a la sequía y el riesgo extremo de incendios en la región.

La Comuna de Cuesta Blanca informó que durante la madrugada del domingo el río San Antonio experimentó una creciente de 3 metros de altura.

El aumento del caudal significa un alivio frente al extremo riesgo de incendios forestales que se mantenía en la zona serrana debido a la sequía prolongada y a las altas temperaturas de los últimos días.

Desde la comuna señalaron que se continuará monitoreando el comportamiento del río y recordaron a vecinos y visitantes la importancia de mantener las medidas de prevención de incendios y el cuidado del bosque nativo.