Cuesta Blanca difundió recomendaciones para prevenir golpes de calor

Ante la proximidad del verano y el aumento de las temperaturas, la Comuna de Cuesta Blanca recomendó a la población tomar recaudos para evitar efectos negativos en la salud, en particular en los grupos más vulnerables como bebés, niños y personas mayores.

Entre las medidas sugeridas, se destaca:

No exponerse al sol de manera prolongada.

Beber agua o jugos naturales de forma constante, aunque no se sienta sed.

Consumir comidas livianas.

Permanecer en ambientes frescos y ventilados, utilizando ropa clara y liviana.

Evitar el consumo de alcohol.

Reducir los esfuerzos físicos.

Desde la Comuna remarcaron que la adopción de estos hábitos contribuye a prevenir golpes de calor y a transitar de manera más segura los días de altas temperaturas.