Cuesta Blanca destaca trabajos de reparación en la Ruta Provincial 14, en el tramo cercano a Copina

La Comuna de Cuesta Blanca informó que, con personal y maquinaria propia, se realizaron tareas de reparación sobre la Ruta Provincial 14 en proximidad a Copina, mejorando las condiciones de transitabilidad en ese sector.

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, agradeció y reconoció el trabajo realizado por los agentes comunales José López, Gabriel Pedernera y Maximiliano Villarreal, quienes llevaron adelante tareas de reparación sobre la Ruta Provincial 14, en un tramo cercano a Copina.

Las labores se efectuaron con maquinaria de la propia Comuna, lo que permitió mejorar el estado de la calzada y favorecer la transitabilidad en un sector de alto uso por parte de vecinos y visitantes que circulan por la zona serrana.

Desde la Comuna remarcaron la importancia del compromiso del personal comunal en este tipo de intervenciones, que contribuyen al mantenimiento de la infraestructura vial y a la seguridad de quienes transitan por la ruta.