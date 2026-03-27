Cuesta Blanca coordinó acciones de seguridad con autoridades de la Patrulla Rural y la Policía de Punilla

La presidenta comunal Ana Gaitán mantuvo este viernes una reunión con jefes policiales y de la Patrulla Rural Noroeste para avanzar en tareas conjuntas de prevención en sectores rurales y urbanos de la localidad.

La Comuna de Cuesta Blanca informó que este viernes por la mañana la presidenta comunal Ana Gaitán recibió a autoridades policiales y de la Patrulla Rural Noroeste, en el marco de una reunión de trabajo orientada a coordinar acciones de seguridad en la localidad.

Del encuentro participaron el Comisario Inspector Jorge Garay, jefe de Zona de la Patrulla Rural del Noroeste; el comisario Gelbez, de la División Tala Huasi; el Comisario Inspector Cristian Rosales, director de la Patrulla Rural Noroeste; el Comisario Inspector Ulises Bastianelli, jefe de Inspección Zona 1 de la URD Punilla; y el comisario Luis Fonseca.

Según se indicó, la reunión estuvo centrada en el análisis y la articulación de acciones conjuntas de seguridad, tanto para áreas rurales como urbanas de Cuesta Blanca.

Desde la comuna señalaron que este tipo de instancias permiten fortalecer el trabajo coordinado entre el gobierno local y las fuerzas de seguridad, con el objetivo de mejorar la prevención y la respuesta ante distintas situaciones en el territorio.