Cuesta Blanca confirma que incluyó obras de cloacas en el Presupuesto 2026

La Comuna de Cuesta Blanca comunicó que, según el Presupuesto de Egresos 2026 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, se encuentran previstas las obras de red domiciliaria de cloacas para una primera etapa identificada como “zona crítica” dentro del ejido comunal.

En ese sentido, se precisó que el 3 de diciembre de 2025 la Comuna presentó ante los Ministerios de Gobierno, Ambiente y Servicios Públicos la solicitud de fondos para ejecutar las obras de red de cloacas y de red de agua potable consideradas necesarias para la localidad.

Asimismo, se indicó que el 10 de diciembre de 2025 se puso en conocimiento de la Cámara que tramita la Causa del Amparo Ambiental vinculada al Saneamiento de la Cuenca del Lago San Roque el detalle de estas gestiones y de las partidas previstas en el presupuesto provincial.

Desde la Comuna remarcan que estas acciones forman parte del compromiso local con el saneamiento ambiental y el mejoramiento de los servicios esenciales, coordinando esfuerzos con los organismos provinciales competentes y con la Justicia en el marco del proceso de amparo vigente.