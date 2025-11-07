La jefa comunal Ana Gaitán compartió un agasajo junto al equipo de trabajadores de la comuna, destacando su compromiso cotidiano con la comunidad.

La Comuna de Cuesta Blanca celebró el Día del Empleado Comunal con un encuentro encabezado por la presidenta comunal Ana Gaitán, quien compartió un momento especial junto a los trabajadores de las distintas áreas.

Durante la jornada, Gaitán expresó su agradecimiento y reconocimiento al equipo comunal, valorando el esfuerzo y la responsabilidad con que cada empleado desarrolla sus tareas diarias para mantener una localidad ordenada y en crecimiento.

“El trabajo comprometido de cada uno de ustedes hace posible que Cuesta Blanca siga avanzando. Gracias por el empeño y la dedicación que demuestran día a día”, expresó la jefa comunal durante el agasajo.