Cuesta Blanca avanza con la reforestación de espacios degradados con especies nativas

La Comuna de Cuesta Blanca informó que continúa con la recuperación de espacios degradados mediante la reforestación con especies nativas, una acción que considera clave para el cuidado del ambiente y la protección del recurso hídrico.

La Comuna de Cuesta Blanca comunicó que se mantiene en marcha un programa de reforestación con especies nativas en distintos sectores del ejido, con el objetivo de recuperar áreas degradadas y fortalecer la protección de los cursos de agua.

Según se detalló, en esta etapa se está avanzando con la plantación de sauce criollo en ambientes ribereños. Desde la Comuna señalaron que esta especie contribuye a fijar el suelo, reducir la erosión, mejorar la calidad del agua y brindar refugio a la fauna, favoreciendo el equilibrio ecológico en la zona.

Las autoridades comunales destacaron que estas acciones forman parte de una política de cuidado del ambiente y de protección del recurso hídrico, entendiendo que la recuperación de espacios degradados mediante vegetación nativa es una herramienta fundamental para preservar el paisaje serrano y la vida de los ecosistemas asociados al río.